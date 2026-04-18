Türkiye, İngiltere’ye tavuk eti ihracatına hazırlanıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

İstanbul Su Ürünleri ve Hay­vansal Mamuller İhracatçı­ları Birliği (İSHİB), 2025’te sektörel bazda en fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ih­racat yapan 10 firmanın açıklan­dığı törende; birlik bünyesinde yer alan 6 alt sektörde en fazla ih­racat gerçekleştiren firmalara da ödülleri verildi.

Törenin açılış konuşmasını ya­pan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, gıda ihracatının öne­mine değinerek, gıda ihracat artışını sadece ticari başarı olarak görme­mek gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, ülkemizin bayrağını, ih­racat yapılan o ülkelerde dalgalan­dırmak anlamına geldiğini kayde­den Alkan, “İhracatçılarımız, Türk gıda sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ihracat yapılan ülkeler­de gösteriyorlar. Geçen yıl itiba­rıyla ısıl işlem görmüş kanatlı eti­nin Avrupa'ya ihracatına başladık. Şimdi İngiltere'ye ihracat için mü­zakere ediyoruz. Geçen yılki ihra­cat rakamlarına bakıldığında su ve balıkçılık ürünleri 2.2 milyar do­larla fark artı. Bunu kanatlı sektö­rümüz izliyor. Bu ürünlerden son­ra da süper ürünleri izliyor” dedi.

İhracat ilk çeyrekte yüzde 20 arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ba­lıkçılık ve Su Ürünleri Genel Mü­dür Yardımcısı Dr. Hüseyin Ak­baş da su ürünleri sektörünün ih­racat rakamlarına değindi. Akbaş, “Geçti­ğimiz yıl, su ürünleri sektö­rü, 2.25 milyar dolar tutarında ihracat yap­tı. Bu ihracatın yüzde 40’ı Avrupa Birliği ülkelerine yönelik gerçekleşti. İthala­tımız çok daha az. İhracatımız ile ithalatımız arası da ihracat lehine 1.8 milyar dolarlık fark var. Su ürünleri sektörümü­zün yüzde yüz kendine yeterlili­ği var ve üretim değerimiz yüzde 100’ün üzerinde. 2026 rakamla­rına baktığımızda ise ilk çeyrekte yüzde 20’lik bir artış söz konusu” diye konuştu.

İSHİB’in yeni başkanı Teoman Durukan oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, tek liste ile seçime giren Teoman Durukan, İSHİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Birlik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Teoman Durukan, Oğulcan Kemal Sagun, Müjdat Sezer, Ömür Oral, Ahmet Kaan, Teoman İnal, Muhammed Şeker, Nerdin Alp, Turgay Eser, Firdevs Külekçioğlu. Rengin Karakaşlar.

Sektörde ihracat 4 milyar doları aştı

Törende yaptığı konuşmada, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son yıllarda hem ihracat hacmi hem de pazar çeşitliliği açısından önemli bir ivme yakaladığını belirten İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, 2025 yılı itibarıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 4 milyar doları aştığını ifade etti. 2018 yılında yaklaşık 2,2-2,5 milyar dolar seviyesinde olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının, 2025 itibarıyla yüzde 61 artışla 4 milyar doların üzerine çıktığına değinen Sezer, “İstanbul Birliğimiz özelinde baktığımızda ise 2017 yılında 661 milyon dolar, 2018 yılında yaklaşık 757 milyon dolar olan ihracatımız, 2025 yılı itibarıyla 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Son 8 yılda pazar çeşitliliğinin artırıldığına dikkat çeken Sezer, Rusya pazarında güçlü büyüme sağlandığını, Japonya gibi stratejik pazarlarda önemli ilerleme kaydedildiğini, Avrupa Birliği ülkelerinde varlığın güçlendiğini söyledi. Orta Doğu ve Uzak Doğu’da da yeni fırsatlar oluşturduklarını belirten Sezer, sektörün artık yalnızca hacim değil, kalite, sürdürülebilirlik ve katma değer açısından da küresel bir oyuncu konumuna ulaştığını ifade etti. Sezer, bundan sonraki süreçte katma değerli üretime odaklanılması, birim fiyatların artırılması ve sürdürülebilirlik ile yeşil dönüşüm alanlarında daha güçlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti.