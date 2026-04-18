Türkiye, İngiltere’ye tavuk eti ihracatına hazırlanıyor
AB ülkelerine kanatlı et ihraç etmeye başlayan Türkiye, yeni dönemde İngiltere pazarı için de kolları sıvadı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, İngiltere’ye ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı için müzakerelerin yapıldığını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 2025’te sektörel bazda en fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende; birlik bünyesinde yer alan 6 alt sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara da ödülleri verildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, gıda ihracatının önemine değinerek, gıda ihracat artışını sadece ticari başarı olarak görmemek gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, ülkemizin bayrağını, ihracat yapılan o ülkelerde dalgalandırmak anlamına geldiğini kaydeden Alkan, “İhracatçılarımız, Türk gıda sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ihracat yapılan ülkelerde gösteriyorlar. Geçen yıl itibarıyla ısıl işlem görmüş kanatlı etinin Avrupa'ya ihracatına başladık. Şimdi İngiltere'ye ihracat için müzakere ediyoruz. Geçen yılki ihracat rakamlarına bakıldığında su ve balıkçılık ürünleri 2.2 milyar dolarla fark artı. Bunu kanatlı sektörümüz izliyor. Bu ürünlerden sonra da süper ürünleri izliyor” dedi.
İhracat ilk çeyrekte yüzde 20 arttı
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş da su ürünleri sektörünün ihracat rakamlarına değindi. Akbaş, “Geçtiğimiz yıl, su ürünleri sektörü, 2.25 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Bu ihracatın yüzde 40’ı Avrupa Birliği ülkelerine yönelik gerçekleşti. İthalatımız çok daha az. İhracatımız ile ithalatımız arası da ihracat lehine 1.8 milyar dolarlık fark var. Su ürünleri sektörümüzün yüzde yüz kendine yeterliliği var ve üretim değerimiz yüzde 100’ün üzerinde. 2026 rakamlarına baktığımızda ise ilk çeyrekte yüzde 20’lik bir artış söz konusu” diye konuştu.
İSHİB’in yeni başkanı Teoman Durukan oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, tek liste ile seçime giren Teoman Durukan, İSHİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Birlik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Teoman Durukan, Oğulcan Kemal Sagun, Müjdat Sezer, Ömür Oral, Ahmet Kaan, Teoman İnal, Muhammed Şeker, Nerdin Alp, Turgay Eser, Firdevs Külekçioğlu. Rengin Karakaşlar.
Sektörde ihracat 4 milyar doları aştı
Törende yaptığı konuşmada, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son yıllarda hem ihracat hacmi hem de pazar çeşitliliği açısından önemli bir ivme yakaladığını belirten İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, 2025 yılı itibarıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 4 milyar doları aştığını ifade etti. 2018 yılında yaklaşık 2,2-2,5 milyar dolar seviyesinde olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının, 2025 itibarıyla yüzde 61 artışla 4 milyar doların üzerine çıktığına değinen Sezer, “İstanbul Birliğimiz özelinde baktığımızda ise 2017 yılında 661 milyon dolar, 2018 yılında yaklaşık 757 milyon dolar olan ihracatımız, 2025 yılı itibarıyla 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.
Son 8 yılda pazar çeşitliliğinin artırıldığına dikkat çeken Sezer, Rusya pazarında güçlü büyüme sağlandığını, Japonya gibi stratejik pazarlarda önemli ilerleme kaydedildiğini, Avrupa Birliği ülkelerinde varlığın güçlendiğini söyledi. Orta Doğu ve Uzak Doğu’da da yeni fırsatlar oluşturduklarını belirten Sezer, sektörün artık yalnızca hacim değil, kalite, sürdürülebilirlik ve katma değer açısından da küresel bir oyuncu konumuna ulaştığını ifade etti. Sezer, bundan sonraki süreçte katma değerli üretime odaklanılması, birim fiyatların artırılması ve sürdürülebilirlik ile yeşil dönüşüm alanlarında daha güçlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti.