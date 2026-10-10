Türkiye'de saat pazarı 1,5 milyar dolara ulaştı: 2028 hedefi 2,35 milyar dolar

Türkiye'de saat sektörü büyümesini sürdürürken, yıllık pazar hacminin 1,5 milyar dolara, satış miktarının ise 8 milyon adede ulaştığı tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri, saat pazarının önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesini bekliyor.

Tüm Saatçi İş Adamları Derneği (TÜSAD) verilerine göre, 2023 yılında 1,37 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye saat pazarının 2025 itibarıyla 1,5 milyar dolara yükseldiği öngörülüyor.

Türkiye'nin saat ithalatı, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,7 artış göstererek 525,4 milyon dolara çıktı. İthalat tutarının 2026 sonunda ise 600 milyon dolara yaklaşması bekleniyor.

Geçen yıl ithal edilen saat sayısı yüzde 1,5 artışla 7,57 milyon adede ulaştı. İsviçre'den gerçekleştirilen alımlar, toplam ithalatın değer bakımından yüzde 71,3'ünü, miktar bakımından ise yüzde 6,8'ini oluşturdu.

Aynı dönemde Türkiye'nin saat ihracatı 41,4 milyon dolara yükselirken, yurt dışına satılan saat sayısı 349 bin 608 olarak kaydedildi.

Türkiye'de yılda 8 milyon saat satılıyor

TÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin saat sektöründe hareketli bir pazara sahip olduğunu ve tüketicilerin saatlere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Saatlerin hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edildiğini ifade eden Aydın, ürünlerin hediye olarak da önemli bir talep gördüğünü söyledi.

Aydın, "Hediye anlamında da ciddi ilgi var. Artık her markanın bir hikayesi de olduğu için bu hikayeyle birlikte saatler epey rağbet görüyor. Bu nedenle Türkiye iyi pazarlardan bir tanesi." diye konuştu.

Saat üretiminin uzmanlık ve uzun yıllara dayanan deneyim gerektirdiğini vurgulayan Aydın, İsviçre ve Japonya'nın bu alanda öne çıktığını, Türkiye'de ise yerli üretimin oldukça sınırlı kaldığını dile getirdi.

Türkiye'deki pazarın büyüklüğüne ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, "2025'te Türkiye saat pazarı hacminin 1,5 milyar dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. 2028'de 2,35 milyar dolarlara çıkacağı tahmin ediliyor." dedi.

Ülkede her yıl yaklaşık 7,5-8 milyon saat satıldığını aktaran Aydın, bu ürünlerin büyük bölümünün İsviçre, Çin, Japonya ve Almanya'dan ithal edildiğini belirtti.

Pahalı saatlere büyükşehirlerde talep daha fazla

Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin saat satış ve tamir mağazasının faaliyet gösterdiğini bildiren Aydın, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Bursa'da yüksek fiyatlı saatlere ilginin daha fazla olduğunu söyledi.

İsviçre ve Japonya üretimi saatlerin fiyat bakımından üst segmentte yer aldığını belirten Aydın, uluslararası saat markalarının Türkiye'de yeni mağazalar açmayı ve yerel distribütörlerle işbirliği yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Aydın ayrıca, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin daha hızlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Saat sektöründe vintage ve mikro markalar öne çıkıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Meclis Üyesi Çağrı Gündoğdu ise tüketicilerin saat tercihlerinde son dönemde iki önemli eğilimin dikkat çektiğini belirtti.

Eski modellere yönelik ilginin yeniden arttığını ifade eden Gündoğdu, vintage saatlerin sektörde güçlü bir talep oluşturduğunu söyledi.

Gündoğdu, "Şu anda gündemde aslında iki temel konu var. Bir tanesi eski markalara dönüş var, yani vintage dediğimiz. Dünyada teknolojisi eski olup talebi büyük olan tek sektör saat sektörü. Mesela bir daktiloya bu anlamda talep belki eskiler kadar olmayabilir ama saatlerde eskiye rağbet çok fazla.

İkinci konu da mikro markalar. Mikro markalar yenilikçi ve inovatif yönleriyle fark yaratmayı başarıyor. Bu noktada geleneksel markaları aslında yenilikçi olmaya biraz daha özendirmek gerekiyor. Çünkü mikro markalar bu boşluğu görerek ortaya çıktı. Daha küçük atölyelerde, daha yenilikçi, farklı tasarım ürünlerle ve mekanik ağırlıklı koleksiyonlarla öne çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Dünya Saatçilik Günü fikri İstanbul'da ortaya çıktı

Gündoğdu, 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü'nün ortaya çıkış sürecini de anlattı.

Bu fikrin ilk kez 10 Ekim 2024'te İstanbul'da gündeme getirildiğini belirten Gündoğdu, ilk kutlamanın 2025 yılında yapıldığını, bu yıl ise ikinci kez etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Gündoğdu, "Bu, bizi çok heyecanlandıran bir konu. İlk defa 10 Ekim 2024'te bu fikri ortaya attık. Türkiye'den, İstanbul'dan ortaya çıktı. 2025'in 10 Ekim'inde ilk defa kutladık. Şimdi ikinciyi kutluyoruz. Saatçilerin bir günü yoktu. 'Neden olmasın?' diye düşündük ve 10'uncu ayın 10'u aklımıza geldi. Çünkü saatçilikte 10'u 10 geçe diye bir realite vardır. Saatler genellikle 10'u 10 geçede görünür hep.

İnternetten de bir saat görseli arattığınızda muhtemelen 10'u 10 geçe olarak göreceksiniz. Bunun nedeni estetik olarak çok iyi görünmesi. Bir taraftan da saatin ekranında, kadranında marka, model, takvim gibi veya farklı teknik özellikler olabiliyor. 10'u 10 geçedeyken çok iyi bir görüntü yakalanıyor. Bu anlamda 10'u 10 geçeyi yani 10'uncu ayın 10'unu düşündük ve bu şekilde rağbet gördü." dedi.

UNESCO takvimine alınması için girişimler sürüyor

Dünya Saatçilik Günü'nün uluslararası alanda da ilgi gördüğünü belirten Gündoğdu, İsviçre başta olmak üzere ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinde kutlamalar gerçekleştirildiğini aktardı.

Gündoğdu, "Geçtiğimiz yıl İsviçre başta olmak üzere ABD ve farklı Avrupa ülkeleri gibi 15 civarında ülkede saatçilik günü farklı etkinliklerle, sergilerle ve panellerle kutlandı. İsviçre'de World Watch Day diye bir platform kuruldu. İsviçre Saat Federasyonu ve sektörün diğer önemli kuruluşları buna destek verdi." diye konuştu.

İlk yıl İstanbul Ticaret Odası bünyesinde etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Gündoğdu, "10 Ekim Dünya Saatçilik Günü'nün kültürel mirasa dönüşmesi ve UNESCO takvimine girmesi için girişimlerimiz devam ediyor. Bu, bir anda olan bir şey değil. UNESCO ve diğer kuruluşlara yazılar gönderdik. Prosedürlerin ardından değerlendirileceği söylendi." ifadelerini kullandı.

Saatçilik eğitimi için yeni adımlar

Sektörün nitelikli çalışan ihtiyacına da değinen Gündoğdu, Bursa'da lise düzeyinde saatçilik eğitimi veren bir okulun açıldığını belirtti.

İstanbul'da da benzer bir eğitim kurumunun kurulmasını hedeflediklerini aktaran Gündoğdu, üniversitelerde iki yıllık teknik programların açılmasının sektöre katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Gündoğdu, "Türkiye'de saatçilik eğitimi alanında Bursa'da lise düzeyinde bir okul açmayı da başardık. Bu okulun saatçilik öğrencileri var. Oraya destek vererek, belki de ileriki dönemde İstanbul'da bir okul açılışını başararak saatçiliğe güç katmaya gayret edeceğiz. Bu alanda eğitimleri İsviçre'deki önemli okullar çok iyi veriyor. Bursa'daki okulumuzda okuyanlar arasında kız öğrencilerimiz de var. Orada saatçiliğin teknik boyutunu öğreniyorlar. Yine üniversitelerde 2 yıllık teknik mesleki bölümler açılabilir. Bu şekilde saat sektörüne teknisyen ve servis çalışanı yetiştirmeye, bu işe meraklı arkadaşlara yön vermeye çalışıyoruz" dedi.