Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı

MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyı­cının modernize edilmesi ile üre­tilen E-ZPT, Mehmetçiğin saha­daki beklentilerini karşılamak üzere en son teknoloji ürünler ile donatılarak adeta baştan yaratıl­dı.

E-ZPT Proje Yöneticisi ve Kı­demli Mühendis Halil Çelik, ara­cın Mehmetçiğin sahadaki gücü­ne güç katacağını vurgulayarak, “E-ZPT, muharebe sahasını yakın­dan takip ederek ve okuyarak oluş­turduğumuz, yeni nesil teknolo­jilerle donattığımız aracımız. Ta­mamen elektrikli tahrik sistemine sahip. Bugün de ilk seri üretim ara­cın kabul testlerini tamamladık” ifadelerini kullandı.

Kalifikasyon testlerine 14 Ekim 2024’te başla­dıklarını ve bu kapsamda 376 gün aralıksız test yaptıklarını belirten Çelik, “Birçok zorlu testten geçti. Muharebe sahasını simüle eden bir sürü test yaptık. Özellikle 3 bin kilometre dayanıklılık sürüşleri yaptık. 800 kilometre asfalt testle­ri, 1600 kilometre yine muharebe sahasını simüle eden arazi testleri ve 600 kilometre stabilize testle­rini icra ettik” şeklinde bilgi verdi.

12,7 milimetrelik UKS sistemi

E-ZPT’nin elektrikli bir araç ol­ması ve üzerinde birçok yeni ne­sil teknolojiyi barındırması sebe­biyle elektromanyetik uyumluluk (EMI) ve elektromanyetik girişim (EMC) testlerini de başarıyla ger­çekleştirdiklerini belirten Çelik, şunları anlattı: “Aracımızda oto­matik infilak bastırma sistemi var. Yangın söndürme sistemi var. Ara­cımızda bununla ilgili testleri yap­tık.

Yine yeni nesil teknoloji kap­samında araçta UKS sistemi yani ‘uzaktan komutalı silah sistemi’ de var, 12,7 milimetre. Bununla ilgili tüm atışlı testlerimizi ilgili senar­yolarda icra başarıyla tamamladık. Tüm bu testlerimize Kara Kuvvet­leri Komutanlığımız ve ilgili birim­leri, Askeri Fabrikalar Genel Mü­dürlüğü ve ilgili fabrikalarımız bi­zimle beraber hem destek oldular hem de ilgili testleri beraber icra ettik. Yine aynı şekilde seri üretim kabul muayene testlerini de aynı birimlerle icra ettik.”

Jeneratör desteğiyle 650 kilometrelik menzile sahip

Aracın elektrikli olması nede­niyle menzilinin de önemli oldu­ğuna dikkati çeken Çelik, aracın iki tarafında da bulunan pil pa­ketleriyle arazi koşullarına gö­re değişen 150 kilometrelik bir menzil alanı olduğunu söyledi. Çelik, E-ZPT’nin aynı zamanda jeneratör beslemesine de sahip olduğunu belirterek, menzilin jenaratör desteği sayesinde 650 kilometreye çıkabildiğini ifade etti. Jeneratör desteği için ara­cın durmasına gerek olmadığına dikkati çeken Çelik, “Araç hare­ket halindeyken, kabiliyetlerini gösterirken jeneratör besleme­sini yapabiliyor. Buradaki önem­li husus her iki tarafta da iki tane elektrik motorumuz var. Bu araç tahriklerini tamamen elektrik motorundan alıyor" dedi.