Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen ve üretilen elektrikli zırhlı personel taşıyıcı E-ZPT’nin kalifikasyon testleri tamamlandı.
MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcının modernize edilmesi ile üretilen E-ZPT, Mehmetçiğin sahadaki beklentilerini karşılamak üzere en son teknoloji ürünler ile donatılarak adeta baştan yaratıldı.
E-ZPT Proje Yöneticisi ve Kıdemli Mühendis Halil Çelik, aracın Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacağını vurgulayarak, “E-ZPT, muharebe sahasını yakından takip ederek ve okuyarak oluşturduğumuz, yeni nesil teknolojilerle donattığımız aracımız. Tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip. Bugün de ilk seri üretim aracın kabul testlerini tamamladık” ifadelerini kullandı.
Kalifikasyon testlerine 14 Ekim 2024’te başladıklarını ve bu kapsamda 376 gün aralıksız test yaptıklarını belirten Çelik, “Birçok zorlu testten geçti. Muharebe sahasını simüle eden bir sürü test yaptık. Özellikle 3 bin kilometre dayanıklılık sürüşleri yaptık. 800 kilometre asfalt testleri, 1600 kilometre yine muharebe sahasını simüle eden arazi testleri ve 600 kilometre stabilize testlerini icra ettik” şeklinde bilgi verdi.
12,7 milimetrelik UKS sistemi
E-ZPT’nin elektrikli bir araç olması ve üzerinde birçok yeni nesil teknolojiyi barındırması sebebiyle elektromanyetik uyumluluk (EMI) ve elektromanyetik girişim (EMC) testlerini de başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, şunları anlattı: “Aracımızda otomatik infilak bastırma sistemi var. Yangın söndürme sistemi var. Aracımızda bununla ilgili testleri yaptık.
Yine yeni nesil teknoloji kapsamında araçta UKS sistemi yani ‘uzaktan komutalı silah sistemi’ de var, 12,7 milimetre. Bununla ilgili tüm atışlı testlerimizi ilgili senaryolarda icra başarıyla tamamladık. Tüm bu testlerimize Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili birimleri, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ilgili fabrikalarımız bizimle beraber hem destek oldular hem de ilgili testleri beraber icra ettik. Yine aynı şekilde seri üretim kabul muayene testlerini de aynı birimlerle icra ettik.”
Jeneratör desteğiyle 650 kilometrelik menzile sahip
Aracın elektrikli olması nedeniyle menzilinin de önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, aracın iki tarafında da bulunan pil paketleriyle arazi koşullarına göre değişen 150 kilometrelik bir menzil alanı olduğunu söyledi. Çelik, E-ZPT’nin aynı zamanda jeneratör beslemesine de sahip olduğunu belirterek, menzilin jenaratör desteği sayesinde 650 kilometreye çıkabildiğini ifade etti. Jeneratör desteği için aracın durmasına gerek olmadığına dikkati çeken Çelik, “Araç hareket halindeyken, kabiliyetlerini gösterirken jeneratör beslemesini yapabiliyor. Buradaki önemli husus her iki tarafta da iki tane elektrik motorumuz var. Bu araç tahriklerini tamamen elektrik motorundan alıyor" dedi.