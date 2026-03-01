Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Muhtemel ilk 11'i

Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta berabere kalan Sarı Kanarya'nın puan kaybı lüksü yok. Birçok eksiğe rağmen sarı-lacivertli ekip 3 puanı almak istiyor. Taraftar da ısrarla "Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Antalyaspor Fenerbahçe maçı bilgileri...

Antalyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Saric, Storm, Van de Streek.

Fenerbahçe: Tarık,Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail, Levent, Asensio, Cherif, Kerem.

Eksikler can sıkıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü kadroda yer alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ederson’un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcuların kart görmesi halinde bir sonraki lig maçında forma giyemeyecek.