Aziz Yıldırım’dan kritik şampiyonluk uyarısı: Fenerbahçe için büyük tehlike kapıda

Fenerbahçe’de seçim atmosferi giderek hareketlenirken, başkan adayı Aziz Yıldırım’dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Maltepe’de düzenlenen taraftar buluşmasında konuşan Yıldırım, camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, kulübün yeniden şampiyonluk hedefi etrafında kenetlenmesi çağrısında bulundu.

Yıldırım, 2026-2027 sezonunun Fenerbahçe için kritik bir dönemeç olduğunu vurgulayarak, “Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var. Eğer bu başarı gelmezse kulüp adına çok büyük tehlikeler ortaya çıkabilir” dedi.

“99 puan aldık ama şampiyon olamadık”

Görev yaptığı dönemde hem iyi hem de zor günleri yaşadığını ifade eden Aziz Yıldırım, son yıllarda alınan sonuçların camiayı yıprattığını söyledi. Sarı-lacivertli ekibin yüksek puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamasına dikkat çeken Yıldırım, “99 puan aldık ama şampiyon olduk mu?” sözleriyle mevcut tabloyu eleştirdi.

Yeni yönetim mesajı verdi

Yıldırım ayrıca yeni bir yönetim ekibiyle yola çıkacaklarını açıklarken, kulübün ekonomik ve sportif anlamda yeniden güçlü bir yapıya kavuşacağını savundu. Taraftarlara birlik çağrısı yapan deneyimli isim, “Parçalanmayalım, bölünmeyelim. Başarıyı yeniden birlikte yakalayacağız” ifadelerini kullandı.