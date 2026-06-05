Aziz Yıldırım'dan mali disiplin vurgusu: 300-400 milyon dolarlık harcamalar Fenerbahçe için risk taşıyor

Anadolu Ajansı'nın (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına katılan Aziz Yıldırım, soruları yanıtladı.

Yıldırım, seçim sürecine illişkin soru üzerine "Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı birisiyle yarışmıyoruz. Biz arkadaşlarla beraber, topluma gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller, işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

İki santrfor alacaklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsim belirtmedik. Onlarla da son seviyeye geldik. Bugün yarın her şey biter, hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmayı yapar açıklarız. Bitiremezsek o zaman seçimin sonrasını bekleriz, problem değil. Çünkü burada önemli olan Fenerbahçe'nin maddi ve manevi anlamda zarar görmemesi. Kulüpte maddi anlamda zaten sıkıntılar var, bu sıkıntılar daha çok artar. Onun için biz gerçekleri söylüyoruz, gerçeklerle hareket ediyoruz. Gerçeklerin dayandığı nokta da benim ve arkadaşlarımın 20 yıllık Fenerbahçe'deki tecrübesi, bilgi birikimidir. Biz ona dayanarak ve ona güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri kamuoyuyla paylaşıyoruz, yapamayacağımız şeyleri söylemiyoruz. En önemli şey budur. Bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki bunlar çok tehlikeli şeyler."

Fenerbahçe kongre üyelerinin iki tarafın listelerine ve adaylara bakarak kararını vereceğini dile getiren Yıldırım, "Geçmişlerinde ne yapmışlar, bugün gelirlerse neler vaat ediyorlar, bunları yapabilirler mi, bunlara bakacaklar ve oy verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Kamuoyu da bilsin, camia da bilsin. Benim Fenerbahçe başkanlığına ihtiyacım yok. Benim belirli bir iş hayatım var. Zamanımı ailemle geçirebiliyorum, dostlarımla da geçirebiliyorum. Her şeyim mükemmel bu zamanda. Yaşamım güzel. Ama biz bu yaşamı, bu arkadaşlarla bir araya gelerek bozuyoruz. 20 senelik bütün geçmişimizi, maddi ve manevi olarak bütün duygularımızı, kaynaklarımızın hepsini, bütün arkadaşlar olarak getirip ortaya koyacağız." diye konuştu.

Yıldırım, Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyon olamadığına işaret ederek şöyle devam etti:

"12 senedir başarısızlık var. Şampiyonlukta 7 senelik fark var. Biz 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın herhangi bir şampiyonluğu bunu uzatır. Öyle bir ana geliriz ki 20 sene arada fark olur. O farkı kapatmak artık olmaz. O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bunu bütün camianın görmesi lazım. Camia buna iyice bakıp 'Nasıl oy kullanmamız lazım?' diye düşünmesi lazım. Aksi halde 'Ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım' deyip de gelip bir şey yapamama Fenerbahçe'yi çok kötü yerlere götürür ki hepimiz çok üzülürüz. Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için geldim."

"Ben liderim, başkan falan değilim. Burada da liderlik yapacağım." diyen Aziz Yıldırım, "Bütün arkadaşlar görevlerini alacak, o görevleri yapacak. Ben onlara destek olacağım. Onların yardım istedikleri yerde yardım edeceğim. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben kendi başıma şunu, bunu yapayım dersem de bugün onu yapacak güçte değilim. Ben organize yapacağım, liderlik yapacağım. Kulübün de bana bu şekilde ihtiyacı var" şeklinde görüş belirtti.

"Ben bir yıl istiyorum"

Seçilememeleri durumunda Hakan Safi yönetimini destekleyeceklerini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kulüp bana göre bizi seçerse büyük bir şans yakalamış olacak. Karşı taraf seçilirse de onları destekleriz, problem yok. Ama çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görür. İlk defa bu kadar açık konuşuyorum. Onun için Fenerbahçe'yi toparlamamız lazım, ayrışma var. Şimdi Ankara'ya gidiyorsunuz kaç tane dernek var? İzmir'e gidiyorsunuz 2-3 dernek. 180 tane dernek olmuş, parçalanıyoruz. Gözükmeden parçalanma oluyor. Bunların birleşmesi lazım. Her şehirde tek dernek olması lazım. Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünüyorsak bu şekle dönmek lazım. Onun için bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. İnsanlar üzgün. Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok. Bunu da hep beraber el birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Geçmişte başkan olduğumda da yine aynı bu pozisyonlar vardı. 2000-2001'de şampiyon olarak o süreci kırdık ve yükselmeye başladık. Şimdi aynı şeyi yapacağız. Ben bakın gelip de 3 sene, 4 sene, 10 sene kalmayı istemiyorum. Ben bir yıl istiyorum. Bir yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim. Yanımdaki arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin, ondan sonra rahat rahat otursunlar, seyretsinler."

Yıldırım, Hakan Safi'nin gerçekleştiremeyeceği vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı 'Milli takım tam bu seviyeye gelmiş mücadele edecek bu iş mi?' diyor. Arap kulübü '2029'a kadar satmayacağız' diyor. Bir oyunlar oynanıyor. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçekler neyse onun üzerine gitmemiz lazım. Onunla ilgili yaşamamız lazım. Hayallerse bir televizyon programında 'Mbappe'yi alıyoruz' diye söyledim, altı boş. Alabilir misin? Böyle hayaller sunacaksak gerçekleri göremeyiz. Fenerbahçe'nin gerçeği, iyi bir takım var. Bu takıma iyi oyuncular almak lazım. İyi oyuncu nedir? Herkesin, kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Santrfor yok. Santrfor (Sidiki Cherif) iyi çocuk, onu da söyleyeyim, benim tenkit ettiğim bonservisi. 22 milyon bonservis vermişler. 5-7 milyona alabilirdiniz o bonservisi. Çocuğu getirdiniz ateşe attınız. İki sene sonra belki çok iyi oyuncu olur. Bütün kamuoyu diyor ki santrafor lazım. O zaman santrfor alacaksınız. Biz zaten öyle yapıyoruz, 2 santrforla görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin gerçeği neyse, o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için buradayız. Bu oyuncuyu alalım, söyleyelim ismini, şöyle yapalım, bizi kongre üyeleri seçsin...Hayır öyle bir şey düşünmem. O kandırmaca olur, arkası yoksa yanlış olur. Fenerbahçeli birbirini kandırmamalı, doğruları konuşmalı. Fenerbahçe kongresi gerçeklerle hayalleri ayıracak kadar bilinçlidir." ifadelerini kullandı.

Bu seçimi Fenerbahçe'nin geleceği için yol ayrımı olarak gördüğünü vurgulayan Yıldırım, "Fenerbahçe'de şu an gerçek lider yok. Benden başka çıkıp da 'Ben liderim, ben bunu yaparım' diyebilen kimse yok. O zaman başaramazsak, arkası çok tehlikeli." diye konuştu.

Yıldırım, insanların Fenerbahçe Kulübüne başkan adayı olmaya cesaret edemediğini dile getirerek, "Eski birlik beraberlik yok. Bunlar insanları korkutuyor. 'Gelsem bunlarla nasıl mücadele edeceğim, başaramazsam iyi Fenerliyken kötü Fenerli olacağım' diye düşünüyorlar." görüşünü paylaştı.

Aziz Yıldırım, "Mehmet Ali Aydınlar aday olsaydı da aday olur muydunuz?" sorusuna "Evet, yine olurdum." cevabını verdi.

"3 Temmuz'u kimse unutturamaz"

FETÖ'nün ilk darbeyi Fenerbahçe'den yediğini belirten Yıldırım, "3 Temmuz'u kimse unutturamaz, 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir, hem ekonomik olarak hem de sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır, o kırılganlık bugün devam ediyor. Örgüt ile Fenerbahçe camiası savaşmıştır. FETÖ ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Ne diyorlar? Okyanusu aştık, derede boğulduk. Fenerbahçe Türkiye'de öncüdür. Kuva-i Milliye'de de Kurtuluş Savaşı'nda da gereğini yapmıştır. Bugün de FETÖ örgütüne karşı ilk direnişi yapan bu camiadır, herkes başka bir türlü bakmasın." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün 3 Temmuz operasyonu olmasaydı Fenerbahçe'nin çok farklı bir boyuta ulaşacağını kaydeden Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

"Yönetimde olan bütün arkadaşlar mücadele etti. Onlar da pes etseler bıraksaydı Fenerbahçe daha kötü durumlara düşerdi. Ama onlar mücadele etti ve o senenin sonunda Galatasaray ile maç yaptık, 0-0 bitti. Şampiyonluğu kaçırdık, yensek şampiyonduk. Orada saha içinde ve saha dışında müthiş aleyhimize olaylar gelişti. Bunları unutmak kolay değil yani, bakmayın biz fazla bunları açmak istemiyoruz, 3 Temmuz bizim için çok acıdır. Yani bir şike davası değildir. Bir örgütün Türkiye'yi ele geçirmek için çıktığı yolda önünde olan bir taşı temizleme operasyonudur. Bunu herkes iyi bilsin."

"Fenerbahçe'nin şu anda başkana mı yoksa lidere mi ihtiyacı var?" sorusu üzerine de Yıldırım, "Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var, başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Lider sonradan olunmaz. Okumak yazmak da olmaz yani. Lider doğarken olur." değerlendirmesinde bulundu.

Lider özellikli olduğunu belirten Yıldırım, "Bunu 20 senede gösterdim. Fenerbahçe'ye yaptığım eserlerin hepsi ortada. Onun için de bıraktıktan sonra da insanların sevgisine her zaman mazhar oluyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyon olamaması ve bunun 4 yılının da kendi dönemini içermesine yönelik de Yıldırım, "Öz eleştiri yapıyoruz, yani onu düşünenler şunu düşünsünler. Fenerbahçe tarihinde 19 şampiyonluk var, 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılmış, Fenerbahçe tarihinin şampiyonluk öyküsünün yüzde 35'i bize ait, 3 de son dakika kaçırdığımız, son maçta kaybettiğimiz şampiyonluklar var, onları da koyarsanız yüzde 50'lere gelir. Yani biz Fenerbahçe tarihinin yüzde 50'sinde varız. İyi düşünürseniz bu gerçek. Hem kaybettik hem üzüldük. Son 4 yıl biz mahkemelerle uğraştık. Aslında 2012'den itibaren başlayan mahkemeler 2021'e 2021'e kadar devam etti, yani 8-10 sene biz mahkemelerle uğraştık. Bu arada 2014'te bir şampiyonluk kazandık. Ama mahkemeler öyle bildiğiniz gibi normal bir mahkeme değil. FETÖ'nün organizesinde olan mahkemelerde yargılandık." ifadelerini kullandı.

Bu sene şampiyon olmaları gerektiğini anlatan Yıldırım, "Fenerbahçe tarihine baktığınız zaman her 3 yılda bir ortalama şampiyonluğu var. Ve hiç arka arkaya 3 senesi yok, hep 2 sene var. 2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 Denizli'de orada da şampiyon olsaydık, ardından 2007'de şampiyon olduk yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş olacaktık. Araya bir şampiyonluk girmediği için 2+1 gibi oldu. Onun için ne yapmamız lazım, bu sene şampiyon olmamız lazım." diye konuştu.

Yönetimlerinde kadın bir üyenin de olduğunu vurgulayan Yıldırım, Fenerium mağazalarının da kuruşundan itibaren bütün dizaynının Zeynep Sabancı tarafından yapıldığını söyledi.

Fenerbahçe'nin çok hızlı toparlanması için ilk başta 5 yıllık bir plan yapmaları gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Fenerbahçe'de 10 yılda, 5 yılda ne yapılması lazım? Bunu yalnız futbol takımı olarak düşünmeyelim, diğer branşlarda da ve kulübün genel planı içerisinde de planlama yapmak lazım. Tesisleşme için ne zaman ne yapmak lazım? Finansal olarak ne yapmak lazım? Bütçeleri hangi yıllarda nereye getirmek lazım? Bir kurumsal çalışma yapmak lazım." dedi.

"Kadıköy çıkışı olmayan nokta, 20 sene Galatasaray takımı bizim oradan sevinerek çıkamadı"

"Kadıköy çıkışı olmayan nokta, 20 sene Galatasaray takımı bizim oradan sevinerek çıkamadı, 20 sene hep üzülerek gittiler." diyen Yıldırım, "Ama biz geçen sene son dakikalarda gol attık, 1-1 kaldık, bizim oyuncular sevindi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz bizim sahada yeneceğiz, ya da berabere kaldık o takdirde biz sevinmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu sene takımı şampiyon yapmak istediğini vurgulayan Yıldırım, "Benim şu an bütün hedefim bir yıllık, bir yıl sonra zaten seçim var. Siz şampiyonluğu kazanamazsanız gelip de hangi yüzle diyeceksiniz bizi seçin? Ben gelmem bir kere. Ben 20 senelik kazançlarımın artılarını, eksilerimi veya hayat duruşum her şeyimi getirip buraya Fenerbahçe için koyuyorum. Benim şahsımla ilgili bir derdim yok. Her yerde saygı, sevgi görüyorum. Sağ olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahada başarı yoksa yönetim suçludur"

"Sahada başarı yoksa yönetim suçludur, her zaman böyle, benim için de geçerli." diyen Yıldırım, "Türkiye'de bazı şeyler 30 sene öncesinin fikri olarak duruyor. Nedir: Kimse teknik direktöre karışamaz, teknik direktör istediğini yapar. Sonra başarısız olur, sonra tazminatı da alır, gider. Türkiye'de bu yerleşik bir düşünce ama öyle değil. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız, ona ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. Hata yapıyorsa uyaracağız, o da insan. Tek başına bütün sorumluluğu verdiniz. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Sonunda iyi olursa teknik direktör yaptı, oyuncular yaptı. Ama kötü olursa başkan ve yönetim yaptı, buna müsaade etmem." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Samandıra'dan, kulüpten hiç kimsenin haber uçurmayacağını, herkesin ketum olması gerektiğini belirterek, "Kadıköy'de şampiyonluk geldikten sora hepimiz birbirimize sarılacağız. İyi oyuncular da alacağız, iyi takım olacak. Kadıköy'de de başarı da gelecek, o zaman camia hepsi birbirine sarılmış olacak. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. Ben 8 sene sonra gördüğüm durumu beğenmedim. Fenerbahçe ayrışmaya gitmiş, 180 dernek durmadan platformlar olmaz. Bunlar birleşecek, bir derneğin etrafında toplanacaklar." ifadelerini kullandı.

"Kongreyi oyuncu transferi ile kazanacaksam kazanmayayım"

Gerçekler ile hayalleri ayırmaları gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Fenerbahçe'yi kaliteli hale getireceğiz. İki santrfor alacağız." dedi.

2026 Dünya Kupası'nın başlamak üzere olduğunu belirten Yıldırım, seçim sonrasında 25 Haziran'a kadar transferi "büyük ölçüde" bitirmiş olacaklarını belirterek, "25 Haziran'a kadar çok oyuncu transfer etmiş olacağız. Teknik direktörümüz belli değil. Yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Her şey tam bitmeden açıklamam." diye konuştu.

Kulübün geçmiş teknik direktör tercihleri hakkındaki ise Yıldırım, "Jose Mourinho'dan daha büyük hoca var mı? Sonuç ise hüsran oldu." ifadesini kullandı.

Seçim öncesi transfer vaatleri hakkında ise Yıldırım, "Her şey bitmeden bir şey söylemem. Kongreyi oyuncu transferi ile kazanacaksam kazanmayayım." şeklinde görüş belirtti.

Daha önce Roberto Carlos, Ortega, Kuyt, Van Hooijdonk ve Anelka gibi birçok yıldız oyuncuyu kendi döneminde getirdiğini ifade eden Yıldırım, çok iyi takım kuracaklarını dile getirdi.

Bu sezonki şampiyonluk yarışı hakkında ise Yıldırım, "Bir santrfor alınsa ya da 2 santrfordan biri gönderilmese şampiyon olabilirdik. Hedefimiz iyi bir takım yapmak. Yabancı oyuncu sayısı hakkında arkadaşlar çalışıyor. Zaten 3 genç oyuncumuz var, bir genç kanat oyuncusu alacağız." bilgisini verdi.

Kadroda yabancı sınırının üstünde futbolcunun bulunması hakkında ise Yıldırım, "Yerli oyuncu da alınabilir. Yerli oyuncularla sorunu çözersek yabancı oyuncu kuralının değişmesini de talep etmeyiz." dedi.

Menajerler vasıtasıyla yalan haberlerin yayıldığı belirten Yıldırım, kulübün sanki bazı oyuncuları istiyormuş gibi lanse edilmeye çalışıldığını söyledi.

Seçim öncesinde kulübün adını kullanarak menajerlere para kazandırılmasının "yanlış" olduğunu söyleyen Yıldırım, "Gerçek olmayan şeyleri söylemek kulübe maddi ve manevi zarar veriyor." yorumunda bulundu.

Kulübün Devler Ligi özlemini de gidermek istediklerini belirten Yıldırım, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

"Biz kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz"

Gelecek yıl olağan genel kurulda başkanlığa tekrar aday olup olmayacağı sorusunda ise, Yıldırım, "O zaman gelince değerlendiririz. Ama bugünkü düşünceme göre aday olmam. Biz kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongre üyelerine de seçim öncesi mesaj gönderen Yıldırım, "Camianın gerçeklerle hareket etmesi lazım, hayallerle değil. Sandığa geldiğinde hayallerle gerçekleri ayırıp oyunu kullanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Bir daha aday olmam"

Başkanlığa tekrar aday olmayacağını belirten Yıldırım, "Ben bir daha aday olmam. Ben burada bir tehlike gördüğüm için, başarısızlığı durdurabilir miyim diye aday oldum. Fenerbahçe kongresi iyi düşünmeli. Gerçeklerle hayalleri ayırt etmeli. Onlar bir oyuncu transferi ile oylarını kullanmazlar. İki adaydan hangisini seçerlerse hayırlı olsun." diyerek sözlerini noktaladı.