Beşiktaş evinde 4 maç sonra kazandı

Ligde oynadığı son maçlarda galibiyete hasrete kalan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarındaki beraberliklerin ardından galibiyete uzanarak puanını 29'a yükseltti ve taraftarlarını sevindirdi.

Rashica siftah yaptı

Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.

Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Abraham sakatlandı

Karşılaşmanın 21. dakikasında çok net bir fırsattan yararlanamayan Tammy Abraham ilk yarıyı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

İlk yarının son dakikasında Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin'le çarpışarak sakatlık geçiren siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekibinin saha içinde yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Devrim Şahin'e bıraktı.

Dolmabahçe'de 4 maç sonra kazandı

Ligde iç sahada galibiyet kazanmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Ligde son galibiyetini 29 Eylül tarihinde Kocaelispor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlılar, 82 gün sonra yeniden sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte siyah-beyazlılar, oynanan 4 müsabakada 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Gaziantep FK ile de berabere kalarak önemli puanlar kaybetti.

Djalo cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacılarından Tiago Djalo, 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizezspor maçında gördüğü sarı kartla ligin devre arasına cezalı girdi.

Djalo ikinci yarının ilk maçında Zecorner Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor'un son dakikalarda bulduğu net fırsatlarda gole izin vermedi.

Son dakikalara doğru beraberlik için daha ofansif bir oyunu tercih eden Karadeniz ekibinin gol girişimlerini boşa çıkaran siyah-beyazlı kaleci, Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu sağ üst köşeden şık bir refleksle kurtardı.

Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Ersin lehine tezahüratlar yaparken genç kaleci galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu.

Sergen Yalçın sınıra geldi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart ceza sınırına geldi. RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kulübeden sarı kart gören tecrübeli teknik adam, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.