Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11’leri açıklanırken, karşılaşma öncesi heyecan doruğa çıktı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asslani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
