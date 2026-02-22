Google Haberler

Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 23. haftada Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11’leri açıklanırken, karşılaşma öncesi heyecan doruğa çıktı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asslani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
