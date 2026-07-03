DÜNYA KUPASI: Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşılaşıyor. Milyonlar bu heyecanlı karşılaşmayı beklerken giderek artan soru "Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Dünya Kupası'nın nefes kesen son 32 turunda gözler bir kez daha son şampiyon Arjantin'in üzerinde. Arjantin ile Yeşil Burun Adaları bu gece karşı karşıya gelecek. Bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken "Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı bilgileri...
Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01:00'de, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, MacAllister, Enzo Fernandez, De Paul, Almada, Messi, Lautaro Martinez.
Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny, Mendes, Kevin Pina, Duarte, Monteiro, Cabral, Livramento.