DÜNYA KUPASI: Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nın nefes kesen son 32 turunda gözler bir kez daha son şampiyon Arjantin'in üzerinde. Arjantin ile Yeşil Burun Adaları bu gece karşı karşıya gelecek. Bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken "Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı bilgileri...

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01:00'de, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, MacAllister, Enzo Fernandez, De Paul, Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Sidny, Mendes, Kevin Pina, Duarte, Monteiro, Cabral, Livramento.