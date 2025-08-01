Dursun Özbek'ten çarpıcı Osimhen açıklaması: Başka bir Türk kulüp de teklif yaptı ama...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, düzenlenen basın toplantısında Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Kulübün bu sezonki hedeflerini de açıklayan Özbek, Osimhen transferiyle ilgili önemli bir ayrıntıyı duyurdu: Nijeryalı golcüye Türkiye’den başka bir kulüp de teklif sundu.

"Hayaldi, gerçek oldu"

Dursun Özbek, “Arkadaşlarımla birlikte bir hayal kurduk. Bu hayal birçok kişiye imkansız gibi geliyordu ama tüm Galatasaraylılar bu hayale ortak oldu. Bugün bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Alman yıldız Leroy Sane’yi sezon bitmeden, Osimhen’i ise dün itibarıyla kadroya kattıklarını hatırlatan Özbek, “Bu transferler sadece bir rakam değil. Galatasaray’ın dünya kulübü olma yolunda attığı önemli adımlardır” dedi.

"Osimhen için Türkiye'den başka bir teklif vardı"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise Osimhen transferinin perde arkasını anlattı. Kavukcu, “Victor'a sadece Galatasaray değil, Türkiye'den başka bir kulüp de teklif yaptı. Ancak o Galatasaray’ı tercih etti. Vazgeçtiği rakam çok büyük. Bu, onun karakterini gösteriyor” dedi.

“Osimhen’in parası hazır”

Transferlerin mali boyutuna ilişkin de açıklama yapan Özbek, “Osimhen’i 4 yıllığına transfer ettik. Bunun maliyeti planlandı. Kimse ‘bu nasıl ödenecek?’ demesin. Sponsorluk gelirlerimiz, projelerimiz ve marka değerimizle bu yükün altından kalkacağız. Artık Galatasaray eski yerinde değil” ifadelerini kullandı.

“Kadromuzu bozmadık, üzerine ekledik”

Kavukcu ayrıca, “Kadromuzu koruduk, sadece üzerine takviyeler yaptık. Bu da dünya basınında geniş yankı buldu. Artık hedefimiz Avrupa’da ses getirmek” diye konuştu.

"Silsileyi tamamlayacağız"

Dursun Özbek, “2023’te 23, 2024’te 24, 2025’te 25. Şimdi hedefimiz 2026’da 26. şampiyonluk” diyerek taraftara şampiyonluk sözü verdi.

Kaleci transferi ve Morata açıklaması

Kaleci transferi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kavukcu, “Görüşülen isimler var, hatta henüz basına yansımayan 3 kaleci ile de temas halindeyiz” dedi.

Morata hakkında da açıklamada bulunan Kavukcu, “Satın alma opsiyonu bizde. Kendisi çok iyi bir karakter. Takımda yer bulup bulamayacağı hocanın kararı” şeklinde konuştu.

"Taraftar sayesinde bu transferler oldu"

Toplantının sonunda her iki yönetici de taraftara seslenerek, “Osimhen transferini taraftarın isteğiyle yaptık. Artık destek zamanı. Galatasaray taraftarıyla çok daha büyük başarılara imza atacak” mesajı verdi.