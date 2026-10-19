GS Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati... Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları için heyecanla bekleniyor. Temsilcimiz Galatasaray bu hafta Fransız ekibi Lille'in konuğu oluyor. Aslan devler liginde henüz puan ile tanışamazken bu maçı alarak ilk 3 puanı haznesine yazdırmak istiyor. Taraftar da mücadeleyi heyecanla beklerken "Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
Galatasaray'da ligde işler güzel giderken Avrupa'da istenilen başarı henüz gelmedi. Aslan Lille maçında 3 puan alıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Mücadele bilgileri merak edilirken "Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lille - Galatasaray maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray, Avrupa'da 343. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa ekibi Lille'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.