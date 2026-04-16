Lionel Messi İspanya'da kulüp satın aldı
Lionel Messi, İspanya 3. Lig ekiplerinden UE Cornellà’yı satın alarak kulübün sportif ve kurumsal gelişimini destekleyecek yeni bir dönemin kapısını araladı.
Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor." denildi.
Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başladığı belirtilirken bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temelleri güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmayı amaçladığı vurgulandı.