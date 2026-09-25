MİLLİ MAÇ SAATİ VE TARİHİ... Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam Fransa ile karşı karşıya gelecek. Hedef seyircimiz önünde 3 puan... Her geçen dakika artarak devam eden soru ise "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Milli maç heyecanı bu akşam yaşanacak. Milli Takım, Uluslar Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Rakip dünya yıldızlarıyla dolu Fransa... Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç ne zaman?
Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.
7. randevu...
Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.