MİLLİ MAÇ SAATİ VE TARİHİ... Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Milli maç heyecanı bu akşam yaşanacak. Milli Takım, Uluslar Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Rakip dünya yıldızlarıyla dolu Fransa... Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.

7. randevu...

Türkiye ile Fransa 6 mücadele yaptı. Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka ise berabere bitti. Fransa'nın 13 golüne Türkiye 5 golle karşılık verdi.