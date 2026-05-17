Milli pentatlet İlke Özyüksel, Dünya Kupası'ndaki ilk altın madalyasını kazandı
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki ikinci ayağında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Pazarcık kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar finalinde mücadele eden milli sporcu, 1459 puanla 18 sporcu arasında zirvede yer aldı.
Dünya Kupası'nda ilk altın madalya
Ay-yıldızlı sporcu, elde ettiği sonuçla Modern Pentatlon Dünya Kupası kadınlar kategorisindeki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.