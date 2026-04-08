Osimhen’in dönüş tarihi netleşti: Galatasaray’da hedef Fenerbahçe derbisi

Galatasaray’ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen’in sahalara dönüş takvimi netleşmeye başladı.

Karşılaşmada yaşadığı darbe sonrası kolunda kırık tespit edilen ve ardından ameliyat edilen Nijeryalı golcü, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Kulübün son antrenman paylaşımlarında Osimhen’in fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına geçtiği görüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir aylık iyileşme süreci öngörülen yıldız futbolcunun, Galatasaray’ın 26 Nisan’da Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçında yeniden forma giymesi bekleniyor. Ancak bu dönüş planının, oyuncunun son sağlık kontrolleri ve teknik heyetin vereceği karara bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor.

Derbi öncesi birkaç maçı kaçıracak

Osimhen’in sakatlığı nedeniyle Galatasaray’ın ligde oynayacağı bazı kritik maçlarda forma giymesi beklenmiyor. Mevcut planlamaya göre yıldız golcünün, derbiye kadar lig ve kupa takviminde birkaç karşılaşmayı kaçırmasının ardından yeniden takıma katılması hedefleniyor.