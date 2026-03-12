Samsunspor-Rayo Vallecano maçının sonucu ne? Samsunspor-Rayo Vallecano maçı kaç kaç biti? Samsunspor turu geçmesi için kaç gol atması lazım? Maçın önemli anları

Samsunspor tur umudunu zora soktu
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanya ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası dışından Lejeune’nin kullandığı serbest vuruşta top az fakla auta çıktı.
9. dakikada Celil’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mouandilmadji’nin vuruşunda kaleci Batalla topu güçlükle kurtardı.
15. dakikada Mendes’in kaybettiği topta Plazon’un pasında ceza sahasında Alemao’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
21. dakikada Samsunspor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mouandilmadji’nin şutunda meşin yuvarlak üst direkten ağlara gitti. 1-1
37. dakikada korner atışında seken topa Makoumbou’nun ceza sahası ön çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan az fakla auta çıktı.
40. dakikada Samsunspor’un uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Alvaro Garcia'nın şutunda meşin yuvarlağk filelere gitti. 1-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Batalla topu çeldi. Dönen topu Makoumcou’nun vuruşunda Batalla bir kez daha gole izin vermedi.
72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Unai Lopez’in sert şutunda kaleci Okan topu güçlükle oyun alanına çeldi.
78. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Alemao’nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-3