Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 33. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle;
19 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Tüpraş) Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji) Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar:
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya) Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor (RAMS Park) Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Kalyon) Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül) Cihan Aydın