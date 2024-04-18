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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 33. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle;

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Tüpraş) Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) Oğuzhan Çakır

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) Murat Erdoğan

19.00 Kayserispor - Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji) Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar:
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya) Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Pendikspor (RAMS Park) Direnç Tonusluoğlu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Kalyon) Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül) Cihan Aydın