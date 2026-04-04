TS - GS muhtemel 11... Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de son haftalara doğru girilirken çok önemli bir maç futbolseverleri bekliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Milyonların gözü bu maçta olacak. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?

Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı ve şifreli yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto (Bouchouari), Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, İlkay (Yunus), Lang, Icardi.

Aslan'da iki önemli yıldız yok

Galatasaray, Trabzonspor karşısına iki önemli eksikle çıkacak. Victor Osimhen ve Leroy Sane, farklı nedenlerle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında aldığı darbe sonrası kolunda oluşan kırık nedeniyle kadroda yer alamayacak. Leroy Sane ise Beşiktaş derbisinde gördüğü direkt kırmızı kartın cezasını bu maçta çekecek.

Öte yandan Noa Lang ve Gabriel Sara için son karar bu akşam verilecek.

Trabzonspor'da 3 futbolcu eksik

Trabzonspor, kritik mücadele öncesinde bazı önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Batagov ve Edin Visca’nın sakatlıkları devam ederken, Oulai sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan Ernest Muçi’nin durumu daha olumlu. Arnavutluk Milli Takımı kampından sakatlığı sebebiyle erken dönen oyuncunun tedavisi tamamlandı ve maç kadrosunda yer alması bekleniyor.