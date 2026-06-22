Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynayacağı üçüncü ve son maçın hakemi açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynayacağı üçüncü ve son maçın hakemi belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.
Yardımcı hakemler de Cezayir'den
26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 05.00'te başlayacak.
Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak.
Türkiye ile ABD arasında oynanacak karşılaşmada dördüncü hakem olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali görev alacak.