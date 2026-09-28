Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma öncesinde Türkiye ve İtalya'nın ilk 11'leri açıklandı.
İlk 11'ler
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.
İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.