Türkiye-Kuzey Makedonya maçının genel bilet satışları başladı

A Millî Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya millî futbol takımı ile oynayacağı karşılaşmanın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanacak.

Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Karşılaşmada Fenerium Alt ve Maraton Alt tribünlerinde tüm blokların bilet fiyatı 1.500 lira olarak açıklandı.

Fenerium Üst ile Maraton Üst tribünlerinde biletler 1.000 liradan satışa sunulurken, Kuzey kale arkası ve Spor Toto kale arkası tribünlerinin bilet fiyatı ise 750 lira olarak belirlendi.