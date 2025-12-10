Toplu taşımada dünyanın en iyi 5 kenti

Küresel ölçekte şehirler, artan nüfus ve çevresel baskılar karşısında ulaşım sistemlerini yeniden kurguluyor. Raylı sistemler, bisiklet yolları ve yürünebilir sokaklar; otomobile olan bağımlılığı azaltan yeni bir kent yaşamının temelini oluşturuyor.

Yoğun, erişilebilir ve güvenilir toplu taşıma ağları sunan şehirler, özel araçları “zorunluluk” olmaktan çıkarıyor.

En uzun yeşil yol ağı

Chengdu (Çin): Çin’in Chengdu kenti, konut, ticaret ve sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 20 bin kilometreyi aşkın yaya ve bisiklet yolundan oluşan, dünyanın en uzun yeşil yol ağıyla dönüşüm geçiriyor. GX Outdoors’a göre bu proje, milyonlarca kişi için aktif ulaşımı günlük işe gidiş gelişin gerçekçi bir parçası haline getirebilir.

Hong Kong: Yüksek kapasite, sık sefer ve uygun fiyatlarıyla Hong Kong’un toplu taşıma sistemi dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor. Kentte elektrikli araç kullanımının da yüksek olması, uzun vadede daha çevreci bir kentsel ulaşım modelini destekliyor.

Esnek ve çok modlu ulaşım

Oslo (Norveç): Oslo, kent merkezinde otomobil kullanımını azaltma, yeşil alanları genişletme ve yürüyüş ile bisikleti toplu taşımayla entegre etme yönünde adımlar attı. Bisikletlerin otobüs ve tramvaylara alınabilmesi, esnek ve çok modlu ulaşımı mümkün kılıyor.

Paris (Fransa): Geniş metro ve otobüs ağı, bisiklet ve scooter gibi alternatiflerle birleşen Paris, küresel ulaşım endekslerinde üst sıralarda yer alıyor. Uygun fiyatlı ve yaygın sistem, hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin otomobile ihtiyaç duymadan hareket edebilmesini sağlıyor.

Stockholm (İsveç): Stockholm, yoğun toplu taşıma ağı ile elektrikli araçların yüksek kullanım oranını bir araya getiriyor. Temiz enerji, elektrikli araçlar ve toplu taşımayı şehir planlamasına entegre eden kent, karbon nötr ulaşım hedefleriyle dikkat çekiyor.