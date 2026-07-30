50 milyon balon balığının ekosisteme katılması önlendi

Bakanlığın balon balı­ğı avcılığı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tur­gay Türkyılmaz, küresel iklim değişikliği etkilerinin ve deniz suyu sıcaklıklarının, her ge­çen gün arttığına dikkat çeke­rek, “Süveyş Kanalı’ndan Ak­deniz’e istilacı tür­ler geliyor.

Bunlar hem denizel ekosistemi hem de balıkçılığı olumsuz et­kiliyor” dedi. İstilacı türlerin başında balon balıkları geldiği­ne vurgu yapan Türkyılmaz, bu tehditle mücadele etmek ama­cıyla 2020 yılında ‘balon balığı avcılığı desteklenmesini’ baş­lattıklarını hatırlattı.

Balık başına destek ödemesi yapılıyor

Ülke kara sularında bulunan 8 balon balığı türünden en za­rarlı olan benekli balon balı­ğı için adet başına 35 lira, diğer türler için 10 lira destek öde­mesi yapıldığının altını çizen Türkyılmaz, diğer balon balığı türleri için belirlenen 200 bin adetlik 2026 alım limitinin, ba­lıkçıların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede dolduğunu vurgula­dı. Bunun üzerine, Cumhur­başkanı Kararı ile destek tu­tarları ve benekli balon balığı­na ilişkin 100 bin adetlik limitin korunduğunu belirten Türkyıl­maz, diğer türlerde alım mikta­rının 200 binden 1 milyona çı­karıldığını dile getirdi.

Her bir balon balığının sa­yılarak teslim alındığını bildi­ren Türkyılmaz, “6 yılda, 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Bunların 276 bi­ni, en zararlı tür olan benekli balon balığı. Bu kapsamda ba­lıkçılarımıza, güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destek­leme ödemesi yapıldı. Bilimsel hesaplamalara göre, balon ba­lığı avcılığı sayesinde, yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. 2026'da diğer türler için alım limitinin 1 milyona çıkarılma­sıyla mücadelenin çok daha etkili şekilde sürdürüleceğini tahmin ediyoruz” dedi.