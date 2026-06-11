AYB’den yeşil dönüşüme 200 milyon euro kaynak

Hayati ARIGAN

Türkiye’nin yeşil dönü­şüm hedeflerine des­tek sağlayacak önem­li bir finansman adımı atıldı. Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türk Exim­bank arasında toplam 200 mil­yon euro tutarında finansman anlaşması imzalandı. Anlaş­ma kapsamında AYB, TKYB ve Eximbank’a 100’er milyon euro kaynak sağlayacak.

İstanbul’da düzenlenen im­za töreninde, AYB Başkan Yar­dımcısı Robert de Groot, TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Ku­rulu Üyesi İbrahim Halil Öztop ile Eximbank Genel Müdürü Ali Güney hazır bulundu. Söz konu­su finansman, özel sektörün kar­bonsuzlaşma yatırımlarını des­teklemeyi hedeflerken, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’de düzenli finansman faaliyetleri­ne yeniden başlaması açısından da önemli bir dönüm noktası ola­rak değerlendiriliyor.

TKYB’ye 100 milyon euroluk kaynak

TKYB Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, anlaşmanın Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası ara­sındaki ilişkilerde yeni bir döne­min başlangıcını temsil ettiğini belirtti. AYB’nin Türkiye ekono­misine ve TKYB’ye duyduğu gü­venin son derece değerli olduğunu vurgulayan Öztop, son finansman anlaşmasının 2017 yılına kadar uzandığını hatırlatarak, “Bu yeni başlangıç Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi. Avrupa Yatırım Bankası ile ortak­lığımız artık yeni bir momentum kazanmış durumda” dedi.

Sürdürülebilirlik ve iklim fi­nansmanının son yıllarda ban­kanın faaliyetlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Öztop, sağlanan 100 milyon euroluk kaynağın yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil sanayi yatırımlarına yönlendirileceği­ni söyledi.

Öztop, “Türk şirketleri bu sa­yede üretkenliklerini ve rekabet güçlerini artırabilecek, dönüşen küresel ekonomiye daha güçlü şekilde enteg­re olabilecek. Bu ortaklık ay­nı zamanda Türkiye’nin sürdü­rülebilir kalkınma hedeflerine ve yeşil dönüşüm çabalarına da katkı sağlayacak” diye konuştu.

Eximbank: İhracatçılar için milat niteliğinde

Türk Eximbank Genel Mü­dürü Ali Güney ise anlaşmanın hem Eximbank hem de AYB açı­sından bir milat niteliği taşıdı­ğını belirtti. Yeşil dönüşümün ihracatçılar açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Güney, sağlanan finansman sa­yesinde ihracatçıların yenilene­bilir enerji, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projelere daha fazla yatı­rım yapabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin Türk ih­racatçıları için en büyük pazar olduğunu hatırlatan Güney, sı­nırda karbon düzenleme meka­nizmasının önemine dikkat çe­kerek, “Bu finansman sayesinde ihracatçılarımız sürdürülebilir­lik yatırımlarını hızlandırabile­cek. AYB ile ortaklığımızı son de­rece değerli buluyoruz. Atılan bu imza daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak taahhüdü­müzü ortaya koyuyor” ifadeleri­ni kullandı.

AYB: Türkiye’de yeni dönemin başlangıcı

AYB Başkan Yardımcısı Ro­bert de Groot da imzalanan an­laşmaların Avrupa Yatırım Ban­kası’nın Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olduğu­nu söyledi. TKYB ve Eximbank aracılığıyla Türkiye genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlanacağını belir­ten de Groot, kaynakların enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve karbonsuzlaşma projelerinde kullanılacağını kaydetti.

De Groot, “Bu finansman sa­yesinde tedarik zincirlerini güç­lendirmeyi, yeni yeşil iş alanları oluşturmayı ve ekonomiye doğ­rudan katkı sağlamayı hedefliyo­ruz. Türkiye’nin yeşil ve dirençli büyüme yolculuğunu destekle­meye devam edeceğiz” dedi.

Ankara’da gerçekleştirdiği te­maslara da değinen de Groot, AYB’nin sürdürülebilir ulaşım, temiz enerji ve su altyapıları baş­ta olmak üzere uzun vadeli ya­tırımlara odaklandığını söyledi.

Hatay ziyaretine ilişkin değer­lendirmelerde bulunan de Gro­ot, 2023 depremlerinin ardından bölgede yürütülen projeleri ye­rinde inceleme fırsatı bulduğu­nu belirterek, Avrupa Birliği des­tekli 400 milyon euroluk finans­manın temiz içme suyu altyapısı ve deprem dayanıklılığının artı­rılması açısından somut sonuç­lar verdiğini ifade etti.

Yeni anlaşmaların Türkiye ile AYB arasındaki iş birliğinin daha da derinleşeceğinin göstergesi olduğunu belirten de Groot, “Bu­gün attığımız imzalar gelecekte çok daha kapsamlı ve sürdürüle­bilir ortaklıkların habercisi” di­ye konuştu. AYB’nin verdiği finansmanın makul ölçülerde faiz ile 10 yılda geri ödeneceği öğrenildi.

Dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB ile yakın işbirliği sonucu Türkiye’nin kalkınma odaklı projelerine yönelik desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. Bu çerçevede, AYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi.” Söz konusu kredilerle birlikte bu yıl sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı.