AYB’den yeşil dönüşüme 200 milyon euro kaynak
Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’nin yeşil dönüşümüne 200 milyon euro kaynak sağladı. Finansmanın 100 milyon eurosu TKYB, 100 milyon eurosu ise Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılacak. Sürdürülebilir sanayi yatırımları ile Türk ihracatçıların yeşil finansman projelerine tahsis edilecek.
Hayati ARIGAN
Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine destek sağlayacak önemli bir finansman adımı atıldı. Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türk Eximbank arasında toplam 200 milyon euro tutarında finansman anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında AYB, TKYB ve Eximbank’a 100’er milyon euro kaynak sağlayacak.
İstanbul’da düzenlenen imza töreninde, AYB Başkan Yardımcısı Robert de Groot, TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Öztop ile Eximbank Genel Müdürü Ali Güney hazır bulundu. Söz konusu finansman, özel sektörün karbonsuzlaşma yatırımlarını desteklemeyi hedeflerken, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’de düzenli finansman faaliyetlerine yeniden başlaması açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
TKYB’ye 100 milyon euroluk kaynak
TKYB Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, anlaşmanın Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirtti. AYB’nin Türkiye ekonomisine ve TKYB’ye duyduğu güvenin son derece değerli olduğunu vurgulayan Öztop, son finansman anlaşmasının 2017 yılına kadar uzandığını hatırlatarak, “Bu yeni başlangıç Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi. Avrupa Yatırım Bankası ile ortaklığımız artık yeni bir momentum kazanmış durumda” dedi.
Sürdürülebilirlik ve iklim finansmanının son yıllarda bankanın faaliyetlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Öztop, sağlanan 100 milyon euroluk kaynağın yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil sanayi yatırımlarına yönlendirileceğini söyledi.
Öztop, “Türk şirketleri bu sayede üretkenliklerini ve rekabet güçlerini artırabilecek, dönüşen küresel ekonomiye daha güçlü şekilde entegre olabilecek. Bu ortaklık aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve yeşil dönüşüm çabalarına da katkı sağlayacak” diye konuştu.
Eximbank: İhracatçılar için milat niteliğinde
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise anlaşmanın hem Eximbank hem de AYB açısından bir milat niteliği taşıdığını belirtti. Yeşil dönüşümün ihracatçılar açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Güney, sağlanan finansman sayesinde ihracatçıların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projelere daha fazla yatırım yapabileceğini söyledi.
Avrupa Birliği’nin Türk ihracatçıları için en büyük pazar olduğunu hatırlatan Güney, sınırda karbon düzenleme mekanizmasının önemine dikkat çekerek, “Bu finansman sayesinde ihracatçılarımız sürdürülebilirlik yatırımlarını hızlandırabilecek. AYB ile ortaklığımızı son derece değerli buluyoruz. Atılan bu imza daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak taahhüdümüzü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
AYB: Türkiye’de yeni dönemin başlangıcı
AYB Başkan Yardımcısı Robert de Groot da imzalanan anlaşmaların Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olduğunu söyledi. TKYB ve Eximbank aracılığıyla Türkiye genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlanacağını belirten de Groot, kaynakların enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve karbonsuzlaşma projelerinde kullanılacağını kaydetti.
De Groot, “Bu finansman sayesinde tedarik zincirlerini güçlendirmeyi, yeni yeşil iş alanları oluşturmayı ve ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin yeşil ve dirençli büyüme yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Ankara’da gerçekleştirdiği temaslara da değinen de Groot, AYB’nin sürdürülebilir ulaşım, temiz enerji ve su altyapıları başta olmak üzere uzun vadeli yatırımlara odaklandığını söyledi.
Hatay ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan de Groot, 2023 depremlerinin ardından bölgede yürütülen projeleri yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, Avrupa Birliği destekli 400 milyon euroluk finansmanın temiz içme suyu altyapısı ve deprem dayanıklılığının artırılması açısından somut sonuçlar verdiğini ifade etti.
Yeni anlaşmaların Türkiye ile AYB arasındaki iş birliğinin daha da derinleşeceğinin göstergesi olduğunu belirten de Groot, “Bugün attığımız imzalar gelecekte çok daha kapsamlı ve sürdürülebilir ortaklıkların habercisi” diye konuştu. AYB’nin verdiği finansmanın makul ölçülerde faiz ile 10 yılda geri ödeneceği öğrenildi.
Dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB ile yakın işbirliği sonucu Türkiye’nin kalkınma odaklı projelerine yönelik desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. Bu çerçevede, AYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi.” Söz konusu kredilerle birlikte bu yıl sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı.