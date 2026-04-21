Bebek pinalar midye halatlarında çoğalıyor

Akdeniz’de son yıllarda ya­şanan kitlesel ölümler­le yok olma tehlikesiy­le karşı karşıya kalan pina türü için Marmara Denizi’nden umut verici haber geldi. Bilim insanları, Erdek açıklarında midye üretim halatlarına tutunarak büyüyen yüzlerce bebek pina tespit etti. Bu gelişme, Marmara’nın tür için kritik bir sığınak haline geldiği­ni ortaya koydu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniver­sitesi iş birliğinde yürütülen Pİ­NA-İZ projesi kapsamında yapı­lan saha çalışmaları, şaşırtıcı bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Midye çiftliklerinden gelen ihbarlar üze­rine bölgeye giden ekipler, halat­lara yoğun şekilde tutunmuş genç pinalarla karşılaştı.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, gör­dükleri manzaranın kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Çok yoğun şekilde bebek pina­lar, daha küçücükken gelmişler ve midye halatlarına tutunup, orada büyümüşler. Halatların üstünde çok fazla bebek pinaya rastladık, bu bizi çok heyecanlandırdı” dedi.

Yapılan dalışlarda pinaların 7 ile 16 santimetre arasında boylandı­ğı ve sağlıklı şekilde yaşamları­nı sürdürdükleri belirlendi. En dikkat çekici bulgu ise bölgede ölü pinaya rastlanmaması oldu. Bu durum, Marmara Denizi’nin tür için güvenli bir yaşam alanı sunduğunu gösterdi. 2016-2019 yılları arasında Akdeniz gene­linde tek hücreli bir parazitin et­kisiyle büyük kayıplar yaşayan pina popülasyonu, birçok ülke­de neredeyse tamamen yok ol­muştu. Prof. Dr. Sarı, “Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler Mar­mara’dan giden pina larvaları­nı yakalamaya çalışıyor. Bizim midye halatlarında gördüğümüz bu görüntüler çok kıymetli” ifa­delerini kullandı.

Uygun habitatlara taşınmaları lazım

Bilim insanları, midye çiftlik­lerinde bulunan pinaların ha­sat sırasında zarar görmemesi için özel önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Sarı, “Bu pinaların ipliklerini koparmadan dikkatlice alıp uygun habitatlara taşımamız lazım. Böyle yaparsak türü koru­yabiliriz” diye konuştu. Marmara Denizi’nin korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Sarı, “Eğer Marmara’yı kirletmezsek, pinalar çoğalacak ve buradan tüm Akdeniz’e yayılacak. Marmara, bu tür için dünyanın son sığınağı” de­di. Yetkililer, midye çiftliği sahip­lerine hasat öncesi halatları kont­rol etmeleri ve pina tespit edilmesi halinde uzmanlarla iletişime geç­meleri çağrısında bulundu.

Pina nedir?

Pina, Akdeniz’e özgü, boyu 120 santimetreye ulaşabilen ve 50 yıl yaşayabilen dev bir çift kabuklu türü. Deniz ekosisteminde suyu filtreleyerek temizleme özelliğiyle biliniyor. Son yıllarda yaşanan kitlesel ölümler nedeniyle nesli kritik tehlike altında bulunuyor.