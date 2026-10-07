Elektrik üretiminde yenilenebilir rekor kırdı
Güneş ve rüzgâr kaynaklı toplam elektrik üretiminde ağustosta 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkılarak tarihi rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustosta güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.
Ağustosta güneşten elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payı yüzde 14,1, rüzgârın payı ise 12,9 oldu. Böylece, güneş ve rüzgâr kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Ağustosta aylık üretim 36,71 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Bu dönemde gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24,7’sine denk gelen 9,08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.
Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56,4’lük oranla 20,7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69,7’lik oranla 25,58 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Ağustosta bu yılın şu ana kadarki en yüksek günlük üretim değerine ulaşıldı.
Yerli kaynaklardan elektrik üretimi arttı
Elektrik üretim verilerinde 1 Ocak-31 Ağustos dönemi incelendiğinde, hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75,2 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 30,4 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29,8 milyar kilovatsaat ile 2000’den beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.