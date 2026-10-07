Google Haberler

Elektrik üretiminde yenilenebilir rekor kırdı

Güneş ve rüzgâr kaynak­lı toplam elektrik üreti­minde ağustosta 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanla­rın en yüksek seviyesine çı­kılarak tarihi rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığından yapılan açıkla­maya göre, ağustosta güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Elektrik üretiminde yenilenebilir rekor kırdı

Ağustosta güneşten elekt­rik üretiminin toplam üre­tim içindeki payı yüzde 14,1, rüzgârın payı ise 12,9 oldu. Böylece, güneş ve rüzgâr kay­naklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm za­manların en yüksek seviyesi­ne çıktı.

Ağustosta aylık üretim 36,71 milyar kilovatsaat ola­rak kayıtlara geçti. Aynı dö­nemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Bu dönemde gerçekleştiri­len elektrik üretiminin yüz­de 24,7’sine denk gelen 9,08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan el­de edildi.

Aynı dönemde ye­nilenebilir kaynaklı elekt­rik üretimi, yüzde 56,4’lük oranla 20,7 milyar kilovat­saat, yerli kaynaklı elekt­rik üretimi de yüzde 69,7’lik oranla 25,58 milyar kilovat­saat olarak kayıtlara geçti. Ağustosta bu yılın şu ana ka­darki en yüksek günlük üre­tim değerine ulaşıldı.

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi arttı

Elektrik üretim verilerin­de 1 Ocak-31 Ağustos döne­mi incelendiğinde, hidro­lik kaynaklı elektrik üretimi 75,2 milyar kilovatsaat, rüz­gâr kaynaklı elektrik üretimi 30,4 milyar kilovatsaat, gü­neş kaynaklı elektrik üreti­mi 29,8 milyar kilovatsaat ile 2000’den beri benzer dönem­deki en yüksek üretim değer­lerini oluşturdu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar