Elektrik üretiminde yenilenebilir rekor kırdı

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Ağustosta güneşten elekt­rik üretiminin toplam üre­tim içindeki payı yüzde 14,1, rüzgârın payı ise 12,9 oldu. Böylece, güneş ve rüzgâr kay­naklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm za­manların en yüksek seviyesi­ne çıktı.

Ağustosta aylık üretim 36,71 milyar kilovatsaat ola­rak kayıtlara geçti. Aynı dö­nemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Bu dönemde gerçekleştiri­len elektrik üretiminin yüz­de 24,7’sine denk gelen 9,08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan el­de edildi.

Aynı dönemde ye­nilenebilir kaynaklı elekt­rik üretimi, yüzde 56,4’lük oranla 20,7 milyar kilovat­saat, yerli kaynaklı elekt­rik üretimi de yüzde 69,7’lik oranla 25,58 milyar kilovat­saat olarak kayıtlara geçti. Ağustosta bu yılın şu ana ka­darki en yüksek günlük üre­tim değerine ulaşıldı.

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi arttı

Elektrik üretim verilerin­de 1 Ocak-31 Ağustos döne­mi incelendiğinde, hidro­lik kaynaklı elektrik üretimi 75,2 milyar kilovatsaat, rüz­gâr kaynaklı elektrik üretimi 30,4 milyar kilovatsaat, gü­neş kaynaklı elektrik üreti­mi 29,8 milyar kilovatsaat ile 2000’den beri benzer dönem­deki en yüksek üretim değer­lerini oluşturdu.