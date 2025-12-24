HES’lerde balık göçüne bilimsel çözüm: Türbinlere ‘Bypass’ sistemi
Hacettepe Üniversitesi’nin geliştirdiği yeni sistemle, nehir tipi HES’lerde aşağı yönde göç eden balıkların türbinlere girmeden bypass kanalıyla güvenli geçişi hedefleniyor. Çözüm, biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla enerji verimliliğini aynı anda sağlamayı amaçlıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Hidroelektrik santrallerinde (HES) aşağı yönlü balık göçü sırasında yaşanan kayıplar, birçok türün popülasyonunda ciddi azalmaya yol açarken, bu soruna yönelik geliştirilen yeni bir sistem umut verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı araştırma kapsamında, nehir tipi HES’lerde balıkların türbinlere girmeden güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlayan yenilikçi bir yönlendirme sistemi geliştirildi.
Araştırmayla, hidroelektrik enerjisinin sürdürülebilir ve verimli üretimi sağlanırken biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor. Sistem sayesinde, aşağı yönde göç eden balıkların türbinlere yönelerek zarar görmesinin önüne geçilmesi ve ekosistem üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Küçükali, hidroelektrik enerjisinin düşük karbonlu ve güvenilir bir kaynak olduğunu ancak nehir tipi HES’lerde balık göçü açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi. Küçükali, özellikle aşağı yönlü göç sırasında balıkların türbinlere yönelmesinin göçmen türler için hayati kayıplara yol açtığını vurguladı.
Araştırma kapsamında Türkiye’nin doğal ve endemik balık türlerini temsil eden 4 familyaya ait 8 göçmen balık türüyle çalışıldığını belirten Küçükali, elde edilen verilerin Türkiye genelinde yayılış gösteren 100’den fazla balık türünün sistemle etkileşimini öngörmek açısından önemli olduğunu ifade etti. Çalışmanın temel amacının, balık popülasyonlarını korurken hidroelektrik enerjisinin verimli kullanımına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.
Güvenli geçiş hedefleniyor
Araştırma çerçevesinde, balıkların türbinlere ulaşmadan güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlayan özel bir ızgara ve yönlendirme duvarı sistemi geliştirildi. Prof. Dr. Küçükali, “Bu sistemle 8 farklı göçmen balık türünün yarıdan fazlasının türbinlere girmeden bypass kanalı üzerinden güvenli geçişini hedefledik” dedi.
Kırmızı listede yer alan ve HES’lerden doğrudan etkilenen hassas türlerin özel olarak takip edildiğini belirten Küçükali, bu türlerden elde edilen bulguların diğer göçmen balıklar için de yol gösterici olduğunu söyledi. Yeni sistemin yalnızca ekolojik değil, hidrolik açıdan da avantaj sunduğunu vurgulayan Küçükali, türbin girişlerinde oluşan enerji kaybının azaltıldığını kaydetti.
Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak 10 milimetre ızgara açıklığına sahip Oppermann profili kullandıklarını belirten Küçükali, küçük boylu balıklar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede deneyler yürüttüklerini aktardı. Laboratuvar ortamında yaklaşık bin canlı balıkla yapılan testlerde, balık türüne bağlı olarak geçiş verimliliğinin yüzde 20 ile 60 arasında arttığı, bazı senaryolarda ise yüzde 100 koruma sağlandığı bildirildi.
Yasal düzenleme çağrısı
Sistemin Türkiye’de uygulanabilirliğine de değinen Küçükali, benzer çözümlerin Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde zorunlu olarak uygulandığını hatırlattı. Türkiye’de de nehir tipi HES’lerde balıkların korunması için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Küçükali, bu tür sistemlerin lisanslama aşamasında zorunlu hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.
Üretimdeki kayıplar azalacak
Araştırma bulgularının ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılmasını istediklerini ifade eden Küçükali, pilot bir nehir tipi HES’te sistemin uygulanarak izleme çalışması yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni tasarımın, hem enerji üretiminde kayıpları azaltması hem de nesli tehlike altındaki balık türlerinin korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.