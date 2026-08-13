İhracatın kaderini artık ‘ambalaj’ belirleyecek

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyamız, her yıl tüke­tilen 100 milyar ton­dan fazla hammad­denin yalnızca yüzde 7,2’sinin ekonomiye yeniden kazandı­rıldığı devasa bir kaynak kri­zinin eşiğinde duruyor. Kü­resel ölçekte oluşan ambalaj atıklarının ekonomik değeri yıllık 80 milyar doları aşar­ken, doğru kurgulanmamış geri dönüşüm süreçleri nede­niyle her yıl milyarlarca do­larlık hammadde çöplüklere gömülüyor.

Dünya ekonomisi doğrusal ‘al-kullan-at’ mode­linden döngüsel ‘azalt-yeni­den kullan-dönüştür’ modeli­ne radikal bir geçiş yaparken, sanayimizin en büyük tica­ret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) bu dönüşümün standart­larını her geçen gün sertleş­tiriyor. Türkiye için ise yeşil dönüşüm, çevre koruma viz­yonunun ötesinde, yıllık 255 milyar doları bulan toplam ih­racatımızın yüzde 40’tan faz­lasını gerçekleştirdiğimiz Av­rupa pazarlarında var olabil­me mücadelesi olarak ifade edilebilir.

Avrupa Birliği’nin yeşil mu­tabakat vizyonu çerçevesinde kabul ettiği ve 11 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR), Türk ihra­catçıları için geri sayımı baş­lattı. Tüzüğün uygulama tak­viminin sanayimiz üzerin­deki etkisini değerlendiren ÇEVKO Vakfı Genel Sekre­teri Mete İmer, “AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) 11 Şubat 2025 tari­hinde yürürlüğe girmiş olup 12 Ağustos 2026 tarihinden itibaren fiilen uygulanmaya başlayacaktır.

Avrupa Komis­yonu, PPWR kapsamında­ki uygulamalara ışık tutmak adına Rehber Doküman ve Sıkça Sorulan Sorular metin­lerini yayımladı. 12 Ağustos 2026 tarihi sektorümüz için çok kritik bir eşiktir.

Özellik­le gıda ile temas eden amba­lajlarda PFAS kısıtlamaları ve Endişe Yaratan Maddeler (SoC) yükümlülükleri yürür­lüğe giriyor. Kısıtlamalar yal­nızca ambalaj malzemesi­ni değil; mürekkep, kaplama, laminasyon ve yapıştırıcı gi­bi tüm ambalaj bileşenlerini kapsamaktadır. Bu nedenle ambalaj üreticileri ve piyasa­ya süren işletmelerin tedarik­çilerinden güncel uygunluk değerlendirmesi ve teknik do­kümantasyon talep etmeleri şarttır” dedi.

AB pazarına ürün su­nan yerli üreticilerin huku­ki ve operasyonel sorumlu­luklarına da değinen İmer, “AB’ye ihracat yapan ekono­mik işletmelerimiz açısından PPWR’daki hükümlerin yeri­ne getirilmesinden AB’deki it­halatçılar sorumludur.

Ancak AB’ye ihracat yapan şirketle­rimize düşen temel görev, ora­daki ithalatçılarının uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bel­ge, veri ve teknik rapor talep­lerini eksiksiz ve zamanın­da yerine getirmektir. Ayrıca Komisyon rehberinde amba­laj tanımı, ürünün kullanım amacı ve işlevine göre yeniden yorumlanıyor. Şirketlerimi­zin ürün portföylerini bu yeni yaklaşıma göre derhal incele­mesi gerekiyor” diye konuştu.

2030 hedefleri sanayi tasarım süreçlerini kökten değiştirecek

Mevzuatın ilerleyen yıllar­da getireceği zorunluluklara dikkat çeken Mete İmer, 2028 ve 2030 hedeflerinin sana­yi tasarım süreçlerini kökten değiştireceğini vurgulayarak, “12 Ağustos 2028 tarihinden itibaren AB genelinde ortak bir etiketleme sistemi uygu­lanması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu etiketleme uygu­lamasında kısa süreli bir ge­cikme olacağını teyit etmiş ol­sa da bu süreç kaçınılmazdır.

En kritik dönüşüm ise 2030 yılında başlayacak. 2030 yı­lından itibaren piyasaya sü­rülen ambalajların geri dö­nüştürülebilirlik kriterlerini karşılaması zorunlu hale gele­cek. Buradaki en hassas nok­ta; geri dönüştürülebilirliğin kağıt üzerinde teorik bir özel­lik olarak değil, mevcut topla­ma, ayırma ve geri dönüşüm altyapılarında fiilen geri dö­nüştürülebilir olması şartıdır.

Bu kapsamda DfR yani ‘Geri Dönüşüm İçin Tasarım’ ilke­lerine uygun ambalaj tasarımı hayati önem taşıyor. Çok kat­manlı, kompozit veya ayrıştı­rılması zor ambalaj yapılarını şimdiden terk etmek zorun­dayız. Ayrıca 2030 ve 2040 yılları için plastik ambalajlar­da zorunlu geri dönüştürül­müş içerik kullanım hedefleri geliyor. Ambalaj minimizas­yonu yaklaşımı da güçleniyor; artık pazarlama veya raf gö­rünürlüğü gerekçeleriyle lü­zumsuz ambalaj kullanımı kabul edilmeyecek, ambalaj hacmi minimum seviyede tu­tulacaktır” bilgisini verdi.

Örnek proje: Cam Kurtaran

Sürdürülebilirlik ilkeleri­nin yalnızca teoride kalma­ması, yerel yönetimler ve özel sektör işbirlikleriyle sahaya yansıtılması gerektiğini belir­ten Mete İmer, Pendik’te yü­rütülen örnek projeyi aktardı: “Pendik Belediyesi ve ÇEV­KO Vakfı işbirliğiyle yürüttü­ğümüz Camkurtaran Proje­si, kafe, restoran ve yeme-iç­me işletmelerinde oluşan cam ambalaj atıklarının kaynağın­da ayrı toplanmasını amaç­lıyor.

Proje ilk aşamada Via­port, Neomarin, MarinTürk ve Pendorya gibi alışveriş ve yaşam merkezlerini içeren 63 noktada sahaya indi. İş­letmelerle birebir görüşerek cam atıkların ayrıştırılması ve toplama ekipmanları ko­nusunda eğitimler verdik. Uy­gulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 1,5 ay içeri­sinde 6,5 ton cam ambalaj atı­ğı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Cam, kalitesin­den hiçbir şey kaybetmeden sonsuz kez geri dönüştürüle­bilen döngüsel ekonominin en değerli hammaddesidir. Cam­kurtaran Projesi, yerel ölçek­te uygulanabilir, ölçülebilir ve tüm Türkiye’ye yaygınlaştırı­labilir mükemmel bir model oluşturmuştur.”

Atıkların büyük kısmı depozito sistemi dışında kalacak

Türkiye’de uygulamaya gi­ren Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ve Genişletilmiş Üre­tici Sorumluluğu (GÜS) ko­nularında ÇEVKO Vakfı’nın vizyonunu açıklayan İmer, sistemlerin entegre çalışma­sının şart olduğunu söyleye­rek, “Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen Depozito Yönetim Sistemi (DYS), 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki tek kul­lanımlık PET, cam ve metal içecek ambalajlarını kapsa­maktadır.

Sisteme dahil olan ürünlerin Depozito Bilgi Yö­netim Sistemi’ne (DBYS) kay­dedilmesi ve üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalaj) işaretinin bulunması gerek­mektedir. DYS, içecek amba­lajlarının toplanmasında çok önemli bir araçtır. Ancak süt ürünleri, meyve oranı yüzde 50’den fazla olan meyve sula­rı, şaraplar, distile alkollü iç­kiler ve kompozit ambalaj­lar mevcut durumda depozi­to kapsamı dışındadır. Bu da gösteriyor ki ambalaj atıkları­nın çok büyük bir bölümü de­pozito sistemi dışında kalma­ya devam edecektir” dedi.

Tam da bu noktada kayna­ğında ayrı toplama ve Geniş­letilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) modelinin bütüncül yapısının korunmasının kri­tik role sahip olduğunu belir­ten İmer, “Kâğıt, karton, plas­tik, metal, cam ve kompozit ambalajların oluştukları nok­tada evsel atıklardan ayrı bi­riktirilmesi vazgeçilmezdir.

ÇEVKO Vakfı olarak yaklaşık 35 yıllık tecrübemizle, izlene­bilir, doğrulanabilir ve şeffaf bir GÜS modelinin yeniden yapılandırılmasını savunuyo­ruz. Finansal sorumlulukları­nı yerine getiren üreticilerin geri kazanım ve atık yönetimi harcamalarının dikkate alına­cağı bir mekanizma, hem kay­nakların etkin kullanılmasını sağlayacak hem de ülkemizin döngüsel ekonomi hedefleri­ne ulaşmasında itici güç ola­caktır” diye ekledi.AB PPWR

düzenlemesi ve ihracatçılar için kritik takvim

1 Şubat 2025: PPWR tüzüğü resmi olarak yürürlüğe girdi.

30 Mart 2026: AB Komisyonu Rehber Doküman ve SSS metinlerini yayınladı.

12 Ağustos 2026: PFAS kimyasal kısıtlamaları ve SoC yükümlülükleri başlıyor. Mürekkep, tutkal ve kaplamalar dahil.

12 Ağustos 2028: AB genelinde uyumlaştırılmış ortak etiketleme sistemi zorunlu hale gelecek.

2030 eşiği: Tüm ambalajlarda 'Geri Dönüşüm İçin Tasarım' (DfR) şartı ve plastiklerde zorunlu geri dönüştürülmüş hammadde oranı uygulanacak.

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) ve GÜS dengesi

Hacim ve tür kapsamı:

DYS; 0,10L ile 3,01L arasındaki PET, cam ve metal içecek ambalajlarını kapsıyor.

Zorunlu koşullar:

Ürünlerin DBYS kayıtlı olması ve ambalajında ‘DOA’ logosunun yer alması şart.

Kapsam dışı ürünler: %50 üzeri meyve suları, süt ürünleri, distile alkollü içkiler ve kompozit ambalajlar

DYS dışında.

Entegre çözüm:

Ambalaj atıklarının büyük kısmı DYS dışında kaldığı için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) ve kaynağında ayrı toplama sistemlerinin DYS ile birbirini tamamlayıcı kurgulanması gerekiyor.