İklim değişikliği ‘bulaşıcı hastalık’ dönemini uzattı

Küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişikliği, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere de neden oluyor. Uzmanlar, aniden artan hava sıcaklıklarının bulaşıcı hastalıkların etkili olduğu dönemleri uzattığını belirtiyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, “Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte güneşin ultraviyole radyasyonundan kaynaklanan etkiler, gıda ve su kalitesindeki değişimle ilgili hastalıkların, bulaşıcı hastalık etkenlerini ve yayılımlarını, hayvan kaynaklı hastalıkları ve ruhsal sorunların yanı sıra yeni hastalıkları ortaya çıkarabilir” dedi.

Normal bir insanın vücut sıcaklığının 36,1 ile 37,8 derece arasında olduğunu ve bunu korumak için terleme, ısı transferi gibi mekanizmalarının bulunduğunu anlatan Kiraz, hava sıcaklığındaki artışın kalp ve damarlar üzerinde baskı oluşturduğunu, dokularda ve hücrelerde sıvı kaybına neden olduğunu ve böbrek fonksiyonlarını etkilediğini belirtti.

Organ dengesi bozulabilir

Vücudun stres altına girmesi halinde, metabolik sendromlar gelişebileceğini ve organ dengesinin bozulabileceğini kaydeden Kiraz, "Bu, tansiyon düşmesi, ani bayılmalar gibi acil durumlarla sonuçlanabilir.

Uzun süreli sıcaklık artışı ve su kaybı, kişinin hareket edemez hale gelmesine neden olabilir ve ölümle sonuçlanabilir" dedi. 37 derece gibi yüksek sıcaklıklarda, bakterilerin hızla üremesi için uygun bir ortam oluştuğu bilgisini veren Kiraz, "Vücut, hijyenik durum sağlanamadığında daha savunmasız hale gelir.

Sıcaklık artışı gıdalarda bozulmaya yol açabilir, gıda ve su kaynaklı hastalıkların artmasına neden olabilir. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan seller ve enerji kesintileri gibi olaylar da su ve gıda kaynaklı hastalıkları artırabilir" ifadelerinde bulundu. İklim değişikliğiyle birlikte yeni hastalıkların ve enfeksiyonların taşınmasında vektörler ve hayvanların da etkili olabildiğinden bahseden Kiraz, bu nedenle arbovirüsler, dang humması, Chikungunya ateşi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıkların artış gösterdiği bilgisini paylaştı. Kiraz, “İklim değişikliğinin, alerji ve astım gibi hastalıklar üzerindeki etkisi de göz ardı edilmemelidir. Hava kirliliği, seller, orman yangınları ve toz fırtınaları gibi olaylar, polenlerin yapısını ve taşıdığı etkenleri değiştirebilir, yoğunluklarını artırabilir ve hastalıklara neden olabilir" diye konuştu.

Sıcaklık kaynaklı ölümler yüzde 370 artabilir

Hava sıcaklıklarıyla ilişkili ölümlerin 21’inci yüzyılın ortasına kadar küresel düzeyde yüzde 370 artacağının öngörüldüğünü belirten Prof. Evci Kiraz, “Bireyler su tüketimine önem vermeli, vücut hijyenine ve güneş ışınlarından korunmaya dikkat etmeli. Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde vektörlere karşı cibinlikler, vücuda sürülen koruyucu kremler veya kimyasallar kullanılmalı" önerisinde bulundu.