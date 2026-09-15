İklim gizli sözleşmeyi feshetti: 400 yıllık okyanus bağı kopuyor

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

Yeryüzünün üçte birin­den fazlasını kaplayan ve küresel ticaret ro­talarının yüzde 60’ından faz­lasını bünyesinde barındıran Hint ve Pasifik Okyanusla­rı, gezegenin iklim dengesini düzenleyen devasa bir termal motor işlevi görüyor. Yüzyıl­lardır bu iki okyanus havza­sı, atmosferik dolaşım ve de­niz yüzeyi sıcaklık dalgalan­maları vasıtasıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı bir iklimsel senkronizasyon sergiliyor­du. Tropikal bölgelerdeki ya­ğış rejimlerinden muson rüz­gârlarına, tarımsal rekolteden küresel emtia fiyatlarına ka­dar yüz milyarlarca dolarlık ekonomik hacmi doğrudan et­kileyen bu hassas bağ, bugün insan kaynaklı emisyonların yarattığı eşi benzeri görülme­miş bir kırılmayla karşı karşı­ya kaldı.

Paleoklimatolojik veriler ve gelişmiş iklim modelleme si­mülasyonları, 1600’lü yılların başından bu yana iki okyanus havzasının birbirine paralel hareket ettiğini ortaya koyu­yor. Ancak 1980’lerden itiba­ren hız kazanan küresel ısın­ma ve endüstriyel sera gazı emisyonları, doğanın 400 yıl­lık dengesini altüst etti. Hint Okyanusu, Pasifik’teki iklim­sel değişimlere tepki verme yeteneğini kaybetmeye baş­larken, uzmanlar bu durumun küresel tedarik zincirleri, gıda güvenliği ve aşırı hava olayla­rının maliyeti açısından deva­sa bir sürdürülebilirlik krizini tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Okyanuslarda tarihi kırılma yaşanıyor

Woods Hole Okyanusbilim Enstitüsü (WHOI) bünyesin­de yürütülen ve uluslararası bilim camiasında geniş yan­kı uyandıran yeni bir çalışma, Nature Communications der­gisinde ‘19’uncu Yüzyıl Volka­nizması Tarafından Bozulan Pasifik ve Hint Okyanusu De­ğişkenliğinin Eşleşmesi’ baş­lığıyla yayımlandı. Araştırma ekibi, iki okyanus havzasının geçmişteki davranışlarını in­celemek amacıyla mercan ka­yalıkları, ağaç halkaları ve ma­ğara sarkıtlarında korunan do­ğal iklim arşivlerini gelişmiş iklim modelleriyle birleştirdi.

Elde edilen bulgular, geç­mişte volkanik patlamaların okyanuslar arası bağlantıyı geçici olarak zayıflatabildiği­ni gösterdi. Örneğin, 1810 ile 1850 yılları arasında meyda­na gelen bir dizi büyük tropi­kal volkanik patlama, Pasifik Okyanusu’nun Hint Okyanu­su üzerindeki olağan etkisi­ni birkaç on yıl boyunca kır­mıştı. Ancak günümüzde ya­şanan süreç, tarihsel volkanik patlamaların yarattığı etkin­den çok daha derin ve kalıcı bir nitelik taşıyor. İnsan kay­naklı iklim değişikliği, araş­tırmacıların ‘olağanüstü’ ola­rak tanımladığı bir kırılmaya yol açarak iki bölge arasında­ki değişkenlik bağını kökten sarsıyor.

Küresel riskler büyüyor

Okyanuslar arası senkroni­zasyonun bozulması, sadece meteorolojik bir değişim değil, aynı zamanda küresel finans ve sürdürülebilirlik mimarisi­ni doğrudan ilgilendiren eko­nomik bir tehdit. Dünya gene­linde gıda üretiminin ve balık­çılık faaliyetlerinin önemli bir kısmı bu iki havzadaki iklim istikrarına dayanıyor. Yağış kalıplarının öngörülemez ha­le gelmesi, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Doğu Afrika’da tarımsal rekolte kayıplarına, kuraklık krizlerine ve lojistik hatlarda aksamalara davetiye çıkarıyor.

Konuyla ilgili değerlendir­melerde bulunan Woods Ho­le Okyanusbilim Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Kristop­her Karnauskas, “Hint ve Pa­sifik Okyanusları arasında­ki iklimsel bağ, gezegenin at­mosferik dolaşımını yöneten en temel düzenleyicilerden biridir. Yüzyıllardır devam eden bu senkronizasyonun bozulması, modellerimizin alışık olduğu tahmin edilebi­lirliği ortadan kaldırıyor. İn­san kaynaklı ısınma, doğanın kendi içindeki doğal döngüle­ri aşarak okyanuslar arasın­daki iletişimi kelimenin tam anlamıyla kesiyor” dedi.

Bir diğer araştırmacı, WHOI Paleoklimatoloji Uz­manı Dr. Caroline Ummen­hofer ise okyanus arşivlerinin sunduğu tarihsel perspektife dikkat çekerek, “Mercanlar­dan ve ağaç halkalarından el­de ettiğimiz 400 yıllık veriler, 1800’lerdeki dev volkanik pat­lamaların bile bu bağda yal­nızca geçici kırılmalar yara­tabildiğini gösteriyor. Ancak 1980’lerden bu yana gözlem­lediğimiz zayıflama, doğal bir döngünün ötesinde, tamamen sera gazı emisyonlarının te­tiklediği kalıcı ve olağanüstü bir sapmadır. Bu durum küre­sel gıda ve su güvenliği açısın­dan çok ciddi riskler barındı­rıyor” diye konuştu.

Ekonomik ve lojistik yansımalar kapıda

Hint ve Pasifik Okyanusları arasındaki atmosferik ve denizel etkileşimin zayıflaması, tropikal bölgelerdeki sıcaklık ve yağış rejimlerini doğrudan altüst ediyor. Bu kopuş, Doğu Afrika’da yıkıcı kuraklıklara, Avustralya ve Güneydoğu Asya’da ise dengesiz muson yağışlarına sebep olma potansiyeli taşıyor. Tarımsal rekoltede yaşanabilecek keskin düşüşler, küresel gıda fiyatlarında dalgalanmalara yol açarken, bölgedeki deniz ticareti rotalarında yaşanabilecek iklim odaklı aksamalar küresel tedarik zincirlerine milyarlarca dolarlık ek maliyet yükleme riski barındırıyor.

İklimin geleceği tarihsel arşivlerle aydınlanıyor

Güvenilir enstrümantal iklim kayıtlarının yalnızca bir yüzyıllık geçmişe sahip olması, bilim insanlarının günümüzdeki değişimin doğal bir döngü mü yoksa insan kaynaklı bir sapma mı olduğunu belirlemesini zorlaştırıyordu. WHOI araştırmacıları bu engeli aşmak için mercanlar, ağaç halkaları ve mağara sarkıtlarında korunan tropikal paleoklimatolojik verileri inceleyerek 1600’lerin başlarına kadar uzanan 400 yıllık bir iklim haritası çıkardı. Yapılan analizler, iki okyanus arasındaki bağın tarih boyunca oldukça dirençli kaldığını, ancak son 40 yılda yaşanan emisyon artışının bu direnci tamamen kırdığını kanıtladı.