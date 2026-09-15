İklim gizli sözleşmeyi feshetti: 400 yıllık okyanus bağı kopuyor
Dünya ekonomisi ve küresel iklim dengesinin kalbinde yer alan Hint ve Pasifik okyanusları arasındaki asırlık iklimsel bağ, insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle tarihinin en büyük kopuşunu yaşıyor. Nature Communications’ta yayımlanan araştırma, 400 yıllık senkronizasyonun bozulmasının milyarlarca dolarlık tarım, lojistik ve gıda zincirini tehdit ettiğini gösteriyor.
Başak Nur GÖKÇAM
basaknur.gokcam@dunya.com
Yeryüzünün üçte birinden fazlasını kaplayan ve küresel ticaret rotalarının yüzde 60’ından fazlasını bünyesinde barındıran Hint ve Pasifik Okyanusları, gezegenin iklim dengesini düzenleyen devasa bir termal motor işlevi görüyor. Yüzyıllardır bu iki okyanus havzası, atmosferik dolaşım ve deniz yüzeyi sıcaklık dalgalanmaları vasıtasıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı bir iklimsel senkronizasyon sergiliyordu. Tropikal bölgelerdeki yağış rejimlerinden muson rüzgârlarına, tarımsal rekolteden küresel emtia fiyatlarına kadar yüz milyarlarca dolarlık ekonomik hacmi doğrudan etkileyen bu hassas bağ, bugün insan kaynaklı emisyonların yarattığı eşi benzeri görülmemiş bir kırılmayla karşı karşıya kaldı.
Paleoklimatolojik veriler ve gelişmiş iklim modelleme simülasyonları, 1600’lü yılların başından bu yana iki okyanus havzasının birbirine paralel hareket ettiğini ortaya koyuyor. Ancak 1980’lerden itibaren hız kazanan küresel ısınma ve endüstriyel sera gazı emisyonları, doğanın 400 yıllık dengesini altüst etti. Hint Okyanusu, Pasifik’teki iklimsel değişimlere tepki verme yeteneğini kaybetmeye başlarken, uzmanlar bu durumun küresel tedarik zincirleri, gıda güvenliği ve aşırı hava olaylarının maliyeti açısından devasa bir sürdürülebilirlik krizini tetikleyebileceği konusunda uyardı.
Okyanuslarda tarihi kırılma yaşanıyor
Woods Hole Okyanusbilim Enstitüsü (WHOI) bünyesinde yürütülen ve uluslararası bilim camiasında geniş yankı uyandıran yeni bir çalışma, Nature Communications dergisinde ‘19’uncu Yüzyıl Volkanizması Tarafından Bozulan Pasifik ve Hint Okyanusu Değişkenliğinin Eşleşmesi’ başlığıyla yayımlandı. Araştırma ekibi, iki okyanus havzasının geçmişteki davranışlarını incelemek amacıyla mercan kayalıkları, ağaç halkaları ve mağara sarkıtlarında korunan doğal iklim arşivlerini gelişmiş iklim modelleriyle birleştirdi.
Elde edilen bulgular, geçmişte volkanik patlamaların okyanuslar arası bağlantıyı geçici olarak zayıflatabildiğini gösterdi. Örneğin, 1810 ile 1850 yılları arasında meydana gelen bir dizi büyük tropikal volkanik patlama, Pasifik Okyanusu’nun Hint Okyanusu üzerindeki olağan etkisini birkaç on yıl boyunca kırmıştı. Ancak günümüzde yaşanan süreç, tarihsel volkanik patlamaların yarattığı etkinden çok daha derin ve kalıcı bir nitelik taşıyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliği, araştırmacıların ‘olağanüstü’ olarak tanımladığı bir kırılmaya yol açarak iki bölge arasındaki değişkenlik bağını kökten sarsıyor.
Küresel riskler büyüyor
Okyanuslar arası senkronizasyonun bozulması, sadece meteorolojik bir değişim değil, aynı zamanda küresel finans ve sürdürülebilirlik mimarisini doğrudan ilgilendiren ekonomik bir tehdit. Dünya genelinde gıda üretiminin ve balıkçılık faaliyetlerinin önemli bir kısmı bu iki havzadaki iklim istikrarına dayanıyor. Yağış kalıplarının öngörülemez hale gelmesi, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Doğu Afrika’da tarımsal rekolte kayıplarına, kuraklık krizlerine ve lojistik hatlarda aksamalara davetiye çıkarıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Woods Hole Okyanusbilim Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Kristopher Karnauskas, “Hint ve Pasifik Okyanusları arasındaki iklimsel bağ, gezegenin atmosferik dolaşımını yöneten en temel düzenleyicilerden biridir. Yüzyıllardır devam eden bu senkronizasyonun bozulması, modellerimizin alışık olduğu tahmin edilebilirliği ortadan kaldırıyor. İnsan kaynaklı ısınma, doğanın kendi içindeki doğal döngüleri aşarak okyanuslar arasındaki iletişimi kelimenin tam anlamıyla kesiyor” dedi.
Bir diğer araştırmacı, WHOI Paleoklimatoloji Uzmanı Dr. Caroline Ummenhofer ise okyanus arşivlerinin sunduğu tarihsel perspektife dikkat çekerek, “Mercanlardan ve ağaç halkalarından elde ettiğimiz 400 yıllık veriler, 1800’lerdeki dev volkanik patlamaların bile bu bağda yalnızca geçici kırılmalar yaratabildiğini gösteriyor. Ancak 1980’lerden bu yana gözlemlediğimiz zayıflama, doğal bir döngünün ötesinde, tamamen sera gazı emisyonlarının tetiklediği kalıcı ve olağanüstü bir sapmadır. Bu durum küresel gıda ve su güvenliği açısından çok ciddi riskler barındırıyor” diye konuştu.
Ekonomik ve lojistik yansımalar kapıda
Hint ve Pasifik Okyanusları arasındaki atmosferik ve denizel etkileşimin zayıflaması, tropikal bölgelerdeki sıcaklık ve yağış rejimlerini doğrudan altüst ediyor. Bu kopuş, Doğu Afrika’da yıkıcı kuraklıklara, Avustralya ve Güneydoğu Asya’da ise dengesiz muson yağışlarına sebep olma potansiyeli taşıyor. Tarımsal rekoltede yaşanabilecek keskin düşüşler, küresel gıda fiyatlarında dalgalanmalara yol açarken, bölgedeki deniz ticareti rotalarında yaşanabilecek iklim odaklı aksamalar küresel tedarik zincirlerine milyarlarca dolarlık ek maliyet yükleme riski barındırıyor.
İklimin geleceği tarihsel arşivlerle aydınlanıyor
Güvenilir enstrümantal iklim kayıtlarının yalnızca bir yüzyıllık geçmişe sahip olması, bilim insanlarının günümüzdeki değişimin doğal bir döngü mü yoksa insan kaynaklı bir sapma mı olduğunu belirlemesini zorlaştırıyordu. WHOI araştırmacıları bu engeli aşmak için mercanlar, ağaç halkaları ve mağara sarkıtlarında korunan tropikal paleoklimatolojik verileri inceleyerek 1600’lerin başlarına kadar uzanan 400 yıllık bir iklim haritası çıkardı. Yapılan analizler, iki okyanus arasındaki bağın tarih boyunca oldukça dirençli kaldığını, ancak son 40 yılda yaşanan emisyon artışının bu direnci tamamen kırdığını kanıtladı.