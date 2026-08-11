İstilacı böcekler Türkiye’ye yayılıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ondokuz Mayıs Üni­versitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İzzet Akça, doğada görülen her böceğin istilacı olarak de­ğerlendirilmemesi gerektiği­ni belirterek, “Bir böceğin is­tilacı sayılabilmesi için doğal olarak bulunmadığı bir bölge­ye sonradan gelmesi, burada yerleşmesi, hızla yayılması ve ekonomik ya da ekolojik zarar oluşturması gerekir” dedi.

Türkiye’de 25-30 bin böcek türünün bulunduğunu, farklı dönemlerde ülkeye giriş yaptı­ğı belirlenen istilacı böcek sa­yısının ise 60’a yaklaştığını ak­taran Akça, doğadaki böcekle­rin yalnızca yüzde 1 ila 3’ünün zararlı olduğunu söyledi.

En tehlikelisi kahverengi kokarca

Prof. Dr. İzzet Akça, Türki­ye’de ekonomik açıdan en faz­la sorun oluşturan türlerin ba­şında kahverengi kokarca, tu­runçgil uzun antenli böceği, Asya kaplan sivrisineği, vam­pir kelebeği ve domates güve­sinin geldiğini ifade etti. Akça, “Kahverengi kokarca 300’ün üzerinde bitkiyle beslenebili­yor.

Bu da karşılaştı­ğı çok sayıda bit­kiden beslenebi­leceği anlamına geliyor” diye ko­nuştu. İstilacı tür­lerin yayılışında küresel ısın­manın yanı sıra ulusla­rarası ticaret ve lojistiğin de etkili olduğuna dikkati çe­ken Akça, kahverengi kokar­canın araçların dış yüzeyle­rinde dahi yüzlerce kilometre taşınabildiğini belirtti.

Türki­ye’de ilk kez 2017’de görülen türün Karadeniz’den Marma­ra ve iç kesimlere yayıldığını kaydetti. Mücadelede yalnızca kimyasal ilaçlamanın yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. İzzet Akça, kahverengi ko­karcaya karşı biyolojik müca­delede kullanılan samuray arı­sının Türkiye’nin farklı böl­gelerinde doğaya salındığını, ancak biyolojik ve kimyasal yöntemlerin birlikte uygulan­ması gerektiğini söyledi