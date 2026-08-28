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Karbonun fiyatlandığı ‘yeni sanayi çağı’ başladı

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Türkiye’de devreye giren Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi, sanayide karbon maliyetlerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye’nin pazardaki payını koruması için yıllık 25 milyar dolarlık finansman ihtiyacı bulunurken, temiz enerji ve teknolojik dönüşüm yatırımları bu yükü hızla büyüme fırsatına dönüştürecek.

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Karbonun fiyatlandığı ‘yeni sanayi çağı’ başladı

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya ekonomisi, ta­rihin en kapsamlı ve zorunlu yeşil dö­nüşüm sürecinden geçiyor. Küresel sera gazı emisyon­larının 50 milyar ton kar­bondioksit eşdeğerini aştığı mevcut konjonktürde, sanayi üretiminde karbon yoğunlu­ğunu düşürmeyen ekonomi­ler uluslararası ticarette saf dışı kalma tehlikesiyle kar­şı karşıya.

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile yıl­lık 4,5 milyar euroyu bulabi­lecek potansiyel karbon mali­yeti riskini yönetmek isteyen Türkiye, 2053 Net Sıfır Emis­yon Hedefi doğrultusunda en kritik iklim ve ekonomi ham­lesini hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığınca ha­zırlanan 42 madde, 6 geçici madde ve 7 ekten oluşan ‘Tür­kiye Emisyon Ticaret Siste­mi (TR ETS) Yönetmeliği’, 27 Ağustos 2026 tarihli ve 33353 sayılı Resmi Gazete’de ya­yımlanarak yürürlüğe girdi.

7552 sayılı İklim Kanunu ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792/D mad­desine dayanılarak hazırla­nan yönetmelik, Türkiye’nin ulusal iklim politikalarında adeta yeni bir milat niteliği taşıyor. Daha önce yürürlük­te bulunan 17 Mayıs 2014 ta­rihli ve 29003 sayılı ‘Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hak­kında Yönetmelik’ hükümle­ri mülga edilerek tek bir bü­tüncül mevzuat çatısı altında toplandı. Avrupa Birliği Emis­yon Ticaret Sistemi (AB ETS) ile tam uyumlu biçimde kur­gulanan düzenleme, izleme, raporlama, doğrulama (İRD) mekanizmalarını ve piyasa iş­leyiş esaslarını entegre ederek Türkiye’nin karbon piyasası­nın yasal mimarisini eksiksiz bir şekilde inşa ediyor.

Sera gazı emisyon izni zorunluluğu

TR ETS, emisyon hacim­lerine göre yapılan katego­rizasyon çerçevesinde yıl­lık sera gazı emisyonu 50 bin ton karbondioksit eşdeğerin­den fazla olan dev sanayi te­sislerini (Kategori B ve Ka­tegori C) doğrudan kapsa­ma alıyor. Kategori B yıllık emisyonu 50 bin ton ile 500 bin ton karbondioksit eşde­ğeri arasında olan tesisleri tanımlarken, Kategori C ise yıllık 500 bin ton karbondi­oksit eşdeğeri sınırını aşan mega sanayi komplekslerini kapsıyor.

Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca okul, üni­versite, hastane ve savunma sanayi kuruluşlarına ait te­sisler ETS yükümlülüklerin­den muaf tutulurken, bu ku­rumların izleme, raporlama ve doğrulama sorumlulukları saklı tutuluyor. Ayrıca geçi­ci 6’ncı madde ile doğalgaz ve ham petrolün iletimi ile de­polanması faaliyetleri birin­ci uygulama dönemi sonuna kadar ETS kapsamı dışında bırakıldı.

Yenileme başvuruları 6 ay önce yapılacak

Kapsama giren tüm sana­yi işletmelerinin sera gazı emisyonuna neden olan faa­liyetlerini sürdürebilmeleri için Başkanlıktan ‘Sera Ga­zı Emisyon İzni’ almaları zo­runlu kılındı. Birden fazla te­siste faaliyet gösteren işlet­meler her tesis için ayrı izin almakla mükellef kılınırken, başvuru süreçlerinin elekt­ronik ortamda yürütüleceği ve 5 yıl süreyle geçerli olaca­ğı hükme bağlandı. İşletme­ler geçerlilik süresi bitmeden 6 ay önce yenileme başvurusu yapmak zorunda olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku­rum da sosyal medya hesa­bından yönetmeliğe ilişkin yaptığı paylaşımda şu değer­lendirmelerde bulundu: “Ye­şil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir ki­lometre taşı olan Emisyon Ticaret Sistemi ile karbon piyasasının hukuki çerçeve­sini belirlemiş olduk. Resmi Gazete’de yayımlanan yönet­meliğimizle yeşil dönüşüm sürecimiz hızlanacak, ulus­lararası ticaretteki rekabet gücümüz korunacak, yeşil is­tihdam daha da hız kazana­cak. Hayırlı olsun.”

Kıyas yöntemi esas alınacak

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi’nin kalbinde ‘Emis­yon Yoğunluğu’ temelli üst sınır ilkesi yer alıyor. Sistem kapsamında ihraç edilecek toplam tahsisat miktarı, doğ­rulanmış sera gazı emisyon raporlarının son teslim tari­hini takip eden 60 gün içinde Resmî Gazete’de yayımlana­cak Ulusal Tahsisat Planı ile kamuoyuna ilan edilecek. Üc­retsiz tahsisatların tesislere dağıtımında ise sürdürülebi­lir üretimi teşvik eden ‘Kıyas (Benchmark) Yöntemi’ esas alınacak. Alt tesislerin ürün, ölçülebilir ısı, yakıt ve üretim süreci bazında belirlenecek kıyas değerleri, sektörel faa­liyet katsayısı ve ücretsiz tah­sisat oranı ile çarpılarak her bir tesisin alacağı ücretsiz hak belirlenecek. Kıyas de­ğerleri virgülden sonra 4 on­dalık basamak üzerinden ilan edilecek.

Sistemde şeffaflık ve piya­sa dengesini korumak adı­na Piyasa İşletmecisi olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) yetkilendirildi. Bi­rincil piyasadaki ihale satış­ları ve ikincil piyasadaki sü­rekli ticaret işlemleri EPİAŞ tarafından işletilecek İşlem Kayıt Sistemi üzerinden yü­rütülecek. Birincil piyasa iha­le gelirleri genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilirken, EPİAŞ’ın piyasa gelirlerinin yüzde 50’si de yine bütçeye aktarılacak. Ayrıca aşırı fi­yat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla Piyasa İs­tikrar Rezervleri ve bankala­ma/ödünç alma gibi esneklik mekanizmaları uygulanacak.

Yönetmeliğin dördüncü kısmında yer alan idari yap­tırımlar, iklim mevzuatının ne kadar tavizsiz uygulana­cağını gösteriyor. Doğrulan­mış sera gazı emisyon rapo­runu süresi içerisinde sun­mayan ETS kapsamındaki tesisler için idari para ceza­ları iki kat artırımlı uygula­nacak. Süresinde rapor sun­mayan Kategori B tesislerine emisyon büyüklüğüne göre 2,51 milyon TL ile 5,01 mil­yon TL arasında, Kategori C tesislerine ise 8,78 milyon TL ile 12,54 milyon TL’ye varan cezalar kesilecek.

ETS kapsamına dahil olma­sına rağmen Sera Gazı Emis­yon İzni almadan faaliyet gös­teren veya izni iptal edildiği halde üretime devam eden te­sislere ise kapasitelerine gö­re devasa idari para cezaları öngörüldü. Buna göre yıllık emisyonu 5 milyon ton kar­bondioksit eşdeğerini aşan Kategori C tesisler için ceza tutarı tam 12 milyon 549 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca tahsisat teslim yükümlülüğü­nü eksik yerine getiren işlet­meler, eksik kalan miktarı te­lafi yılında mahsuplaşmak ve cezai yaptırımları ödemekle yükümlü tutulacak.

Pilot dönem ve geçiş takvimi

TR ETS hemen tam yükümlülükle başlamıyor. Sanayinin uyum sağlaması için kademeli bir takvim izleniyor. Takvime göre: Pilot uygulama: Sistem Karbon Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek pilot dönemle başlayacak. 3 yıllık izin muafiyeti: Yasaya göre 3 yıl boyunca işletmeler bir defaya mahsus emisyon iznine sahip kabul edilecek (2 yıl uzatılabilir). İzleme metodolojisi: İlk planlar yönetmelik yayımından itibaren 2 ay içinde Başkanlığa sunulacak.

Piyasa ve fiyat dengelemesi

Piyasa spekülasyonunu ve aşırı maliyet artışlarını engellemek amacıyla özel finansal kalkanlar kuruldu. Bu kapsamda: Ek rezerv mekanizması: Yükümlülüğünün en az yüzde 70’ini karşılayan tesisler, bakiye açıkları için ETS üst sınırının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde ek rezerv talep edebilecek. Ek rezerv fiyatı: Son 3 ayın ağırlıklı ortalama fiyatının yüzde 50 fazlası olarak uygulanacak. Tamamlayıcı fiyat: Birincil piyasada tamamlayıcı tahsisat fiyatı gelirleri sadece yeşil dönüşüm için harcanabilecek.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL