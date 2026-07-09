Küresel savunma iklim krizinin sistematik tehdidi altına giriyor

Yeryüzünde hızla deği­şen iklim ve aşırı ha­va olaylarındaki artış, NATO’nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) da önce­likle gündem maddeleri ara­sında yer alıyor. Çevre güven­liği ve çevrenin korunması konularındaki çabalarını hız­landırmayı amaçlayan NATO, en güncel iklim raporunu “The Effects of Climate Change on Security” (İklim Değişikliği­nin Güvenlik Üzerindeki Et­kileri) adıyla Ocak 2026’da ya­yınladı. NATO Bilim ve Tek­noloji Organizasyonu (STO) tarafından yayınlanan rapor, iklim krizinin askeri operas­yonlar ve küresel jeopoli­tik üzerindeki yıkıcı etkileri­ni çarpıcı verilerle ortaya ko­yuyor. Küresel ısınma ve aşırı hava olaylarının savunma sa­nayisi, lojistik hatlar ve jeost­ratejik dengeler üzerindeki et­kisine vurgu yapan rapor, gele­neksel askeri tehdit algılarını kökten sarsarak, küresel iklim krizinin savunma ve güvenlik politikalarının tam merkezi­ne yerleştirilmesi gerektiğini bilimsel senaryolarla ortaya koyuyor. Arktik’ten Afrika’ya kadar 4 kritik sıcak noktayı mercek altına alan rapor, iklim değişikliğinin ordular için ar­tık bir “yan başlık” değil, tüm riskleri büyüten “sistemik bir tehdit çarpanı” olduğuna vur­gu yapıyor.

Savunma radarına giren 4 kritik sıcak nokta

Raporda, iklim krizinin as­keri ve jeopolitik riskleri doğ­rudan tetiklediği ya da derin­leştirdiği 4 spesifik saha ve başlık detaylı vaka analizle­riyle masaya yatırılıyor: Ku­zeybatı Afrika (Güney Kana­dı): Kuraklık, akut su kıtlığı ve tarımsal çöküşün toplumsal yapıları bozarak bölgesel is­tikrarsızlığa, radikal örgüt­lerin zemin kazanmasına ve kitlesel göç dalgalarına na­sıl yol açtığı incelendi. Arktik Bölgesi (Kuzey Kanadı): Ku­tup buzullarının erimesiyle ulaşıma açılan yeni deniz ti­careti rotaları ve zengin ener­ji yatakları üzerindeki küresel güç rekabeti ile bölgedeki as­keri hareketlilik analiz edildi. Doğu Kanadı (Dinyeper Hav­zası): Ukrayna’da devam eden savaş ortamında iklim krizi­nin su kaynakları, baraj altya­pıları ve nehir havzaları üze­rindeki birleşik, yıkıcı ve ope­rasyonel etkileri ele alındı. Askeri Azaltım (Mitigasyon) Çabaları: Savunma sanayisi ve orduların, muharebe güç­lerinden ve operasyonel ye­teneklerinden ödün verme­den karbon emisyonlarını na­sıl düşürebileceğine dair yeni nesil yeşil teknoloji senaryo­ları değerlendirildi.

NATO STO raporunun sun­duğu en çarpıcı felsefi ve pra­tik çıkarım, iklim değişikliği­nin savunma ajandalarında “çevre başlığı” altında lokali­ze edilemeyecek kadar büyük olduğu vurgusu oldu. Rapor­da öne çıkan bilimsel çıkarım­lar şöyle: İklim değişikliği ba­ğımsız bir risk alanı değil, te­rörizm, altyapı çöküşü, gıda istikrarsızlığı ve bölgesel ça­tışmalar gibi mevcut tüm kon­vansiyonel riskleri besleyen ve çarpan etkisiyle büyüten siste­mik bir ana problem. İklim kri­zinin askeri yansımaları küre­sel genellemelerle tahmin edi­lemez. Doğru strateji için yerel su dengelerinden nüfus yapı­larına ve yönetim kapasiteleri­ne kadar mikro verilerin analiz edilmesi şart. İklim güvenliği yönetimi doğası gereği hem bi­limsel belirsizlikleri hem de si­yasi-diplomatik dinamikleri barındırır. Bu nedenle üretile­cek çözümlerin çift katmanlı olması hayati önem taşıyor.

İttifak liderliğine yapısal reform çağrısı

Rapor, elde edilen teorik ve bilimsel verilerin askeri sa­hada, karargahlarda ve lojis­tik planlamalarda doğrudan aksiyona dönüşebilmesi için NATO liderliğine iki radikal reform önerisinde bulunuyor. Birincisi, mevcut İklim De­ğişikliği ve Güvenlik Eylem Planı’nın (CCSAP) güncelle­nerek yeni bilimsel bulgula­rın askeri doktrinlere entegre edilmesi. İkincisi ise bilim in­sanları, savunma profesyonel­leri ve politika yapıcılar ara­sında kesintisiz ve kurumsal bilgi üretimini sağlayacak or­tak bir bilim-politika yönetim modelinin inşa edilmesi. Uz­manlar, bu raporun ardından NATO üyesi ülkelerin savun­ma sanayisi yatırımlarında, askeri üslerin tahkimatında ve araç-gereç tedarik süreç­lerinde “iklim uyumluluğu ve yeşil enerji” kriterlerinin çok daha baskın hale geleceğini öngörüyor.

NATO raporundaki 3 temel çıkarım

lSistemik tehdit: İklim değişikliği, savunma ajandasına eklenecek “sıradan bir madde” değil. Ajandadaki tüm güvenlik risklerini (çatışma, terörizm, altyapı çöküşü) besleyen ve büyüten sistemik bir problemdir.

lBağlam (konsept) hassasiyeti: İklim krizinin askeri sonuçları genel tahminlerle anlaşılamaz. Tam bir analiz için bölgesel, ulusal veya yerel dinamiklerin (yerel su dengesi, nüfus yapısı, yönetim kapasitesi) derinlemesine bilinmesi şarttır.

lBilim ve politika kesişimi: İklim güvenliği uygulamaları, doğası gereği hem bilimsel belirsizlikleri hem de siyasi dinamikleri barındırır. Bu nedenle çözümler hem teknik hem de diplomatik olmak zorunda.

NATO’nun ‘çevre’ bütçesi bulunmuyor

Çevre ve iklim harcamalarını “çevre koruma” motivasyonundan ziyade, orduların fosil yakıta bağımlılığını azaltmak, lojistik hatların güvenliğini artırmak ve askeri üsleri iklim krizine karşı korumak kalemleri altında finanse eden NATO’nun, doğrudan “çevre bütçesi” veya “iklim” bütçesi adı altında tek bir kalemde toplanmış, bağımsız bir bütçe havuzu bulunmuyor. NATO’nun çevre ve iklim değişikliği ile ilgili finansman yapısı ortak fonlar, güven fonları ve ulusal savunma bütçeleri şeklinde üç farklı katmanda yürütülüyor. Örgütün, 2026’da 5.3 milyar euro olan genel organizasyonunu, askeri komutanlıklarını ve ortak altyapı yatırımlarını fonlayan sivil ve askeri bütçesi içinden çevre projelerine pay aktarılıyor. Özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya gibi kırılgan bölgelerde, çevreye ve insan sağlığına risk oluşturan eski silah stoklarının imhası, mayın temizleme ve mühimmatların çevre standartlarına uygun olarak geri dönüştürülmesi projeleri, müttefik ülkelerin bu fonlara yaptığı gönüllü finansal katkılarla karşılanıyor. NATO’nun “Yeşil Savunma” ve “İklim Değişikliği Eylem Planı” kapsamında alınan kararların asıl finansmanı, üye ülkelerin kendi savunma bütçelerinden ayrılıyor.