Küresel savunma iklim krizinin sistematik tehdidi altına giriyor
Küresel iklim krizinin yıkıcı etkileri, savunma sanayi, güvenlik ve lojistik hatlar üzerinde de hissediliyor. NATO tarafından hazırlanan ve Arktik’ten Afrika’ya kadar 4 kritik sıcak noktayı mercek altına alan rapor, iklim değişikliğinin ordular için artık bir “yan başlık” değil, tüm riskleri büyüten “sistemik bir tehdit çarpanı” olduğunu ortaya koyuyor.
Yeryüzünde hızla değişen iklim ve aşırı hava olaylarındaki artış, NATO’nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) da öncelikle gündem maddeleri arasında yer alıyor. Çevre güvenliği ve çevrenin korunması konularındaki çabalarını hızlandırmayı amaçlayan NATO, en güncel iklim raporunu “The Effects of Climate Change on Security” (İklim Değişikliğinin Güvenlik Üzerindeki Etkileri) adıyla Ocak 2026’da yayınladı. NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) tarafından yayınlanan rapor, iklim krizinin askeri operasyonlar ve küresel jeopolitik üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Küresel ısınma ve aşırı hava olaylarının savunma sanayisi, lojistik hatlar ve jeostratejik dengeler üzerindeki etkisine vurgu yapan rapor, geleneksel askeri tehdit algılarını kökten sarsarak, küresel iklim krizinin savunma ve güvenlik politikalarının tam merkezine yerleştirilmesi gerektiğini bilimsel senaryolarla ortaya koyuyor. Arktik’ten Afrika’ya kadar 4 kritik sıcak noktayı mercek altına alan rapor, iklim değişikliğinin ordular için artık bir “yan başlık” değil, tüm riskleri büyüten “sistemik bir tehdit çarpanı” olduğuna vurgu yapıyor.
Savunma radarına giren 4 kritik sıcak nokta
Raporda, iklim krizinin askeri ve jeopolitik riskleri doğrudan tetiklediği ya da derinleştirdiği 4 spesifik saha ve başlık detaylı vaka analizleriyle masaya yatırılıyor: Kuzeybatı Afrika (Güney Kanadı): Kuraklık, akut su kıtlığı ve tarımsal çöküşün toplumsal yapıları bozarak bölgesel istikrarsızlığa, radikal örgütlerin zemin kazanmasına ve kitlesel göç dalgalarına nasıl yol açtığı incelendi. Arktik Bölgesi (Kuzey Kanadı): Kutup buzullarının erimesiyle ulaşıma açılan yeni deniz ticareti rotaları ve zengin enerji yatakları üzerindeki küresel güç rekabeti ile bölgedeki askeri hareketlilik analiz edildi. Doğu Kanadı (Dinyeper Havzası): Ukrayna’da devam eden savaş ortamında iklim krizinin su kaynakları, baraj altyapıları ve nehir havzaları üzerindeki birleşik, yıkıcı ve operasyonel etkileri ele alındı. Askeri Azaltım (Mitigasyon) Çabaları: Savunma sanayisi ve orduların, muharebe güçlerinden ve operasyonel yeteneklerinden ödün vermeden karbon emisyonlarını nasıl düşürebileceğine dair yeni nesil yeşil teknoloji senaryoları değerlendirildi.
NATO STO raporunun sunduğu en çarpıcı felsefi ve pratik çıkarım, iklim değişikliğinin savunma ajandalarında “çevre başlığı” altında lokalize edilemeyecek kadar büyük olduğu vurgusu oldu. Raporda öne çıkan bilimsel çıkarımlar şöyle: İklim değişikliği bağımsız bir risk alanı değil, terörizm, altyapı çöküşü, gıda istikrarsızlığı ve bölgesel çatışmalar gibi mevcut tüm konvansiyonel riskleri besleyen ve çarpan etkisiyle büyüten sistemik bir ana problem. İklim krizinin askeri yansımaları küresel genellemelerle tahmin edilemez. Doğru strateji için yerel su dengelerinden nüfus yapılarına ve yönetim kapasitelerine kadar mikro verilerin analiz edilmesi şart. İklim güvenliği yönetimi doğası gereği hem bilimsel belirsizlikleri hem de siyasi-diplomatik dinamikleri barındırır. Bu nedenle üretilecek çözümlerin çift katmanlı olması hayati önem taşıyor.
İttifak liderliğine yapısal reform çağrısı
Rapor, elde edilen teorik ve bilimsel verilerin askeri sahada, karargahlarda ve lojistik planlamalarda doğrudan aksiyona dönüşebilmesi için NATO liderliğine iki radikal reform önerisinde bulunuyor. Birincisi, mevcut İklim Değişikliği ve Güvenlik Eylem Planı’nın (CCSAP) güncellenerek yeni bilimsel bulguların askeri doktrinlere entegre edilmesi. İkincisi ise bilim insanları, savunma profesyonelleri ve politika yapıcılar arasında kesintisiz ve kurumsal bilgi üretimini sağlayacak ortak bir bilim-politika yönetim modelinin inşa edilmesi. Uzmanlar, bu raporun ardından NATO üyesi ülkelerin savunma sanayisi yatırımlarında, askeri üslerin tahkimatında ve araç-gereç tedarik süreçlerinde “iklim uyumluluğu ve yeşil enerji” kriterlerinin çok daha baskın hale geleceğini öngörüyor.
NATO raporundaki 3 temel çıkarım
lSistemik tehdit: İklim değişikliği, savunma ajandasına eklenecek “sıradan bir madde” değil. Ajandadaki tüm güvenlik risklerini (çatışma, terörizm, altyapı çöküşü) besleyen ve büyüten sistemik bir problemdir.
lBağlam (konsept) hassasiyeti: İklim krizinin askeri sonuçları genel tahminlerle anlaşılamaz. Tam bir analiz için bölgesel, ulusal veya yerel dinamiklerin (yerel su dengesi, nüfus yapısı, yönetim kapasitesi) derinlemesine bilinmesi şarttır.
lBilim ve politika kesişimi: İklim güvenliği uygulamaları, doğası gereği hem bilimsel belirsizlikleri hem de siyasi dinamikleri barındırır. Bu nedenle çözümler hem teknik hem de diplomatik olmak zorunda.
NATO’nun ‘çevre’ bütçesi bulunmuyor
Çevre ve iklim harcamalarını “çevre koruma” motivasyonundan ziyade, orduların fosil yakıta bağımlılığını azaltmak, lojistik hatların güvenliğini artırmak ve askeri üsleri iklim krizine karşı korumak kalemleri altında finanse eden NATO’nun, doğrudan “çevre bütçesi” veya “iklim” bütçesi adı altında tek bir kalemde toplanmış, bağımsız bir bütçe havuzu bulunmuyor. NATO’nun çevre ve iklim değişikliği ile ilgili finansman yapısı ortak fonlar, güven fonları ve ulusal savunma bütçeleri şeklinde üç farklı katmanda yürütülüyor. Örgütün, 2026’da 5.3 milyar euro olan genel organizasyonunu, askeri komutanlıklarını ve ortak altyapı yatırımlarını fonlayan sivil ve askeri bütçesi içinden çevre projelerine pay aktarılıyor. Özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya gibi kırılgan bölgelerde, çevreye ve insan sağlığına risk oluşturan eski silah stoklarının imhası, mayın temizleme ve mühimmatların çevre standartlarına uygun olarak geri dönüştürülmesi projeleri, müttefik ülkelerin bu fonlara yaptığı gönüllü finansal katkılarla karşılanıyor. NATO’nun “Yeşil Savunma” ve “İklim Değişikliği Eylem Planı” kapsamında alınan kararların asıl finansmanı, üye ülkelerin kendi savunma bütçelerinden ayrılıyor.