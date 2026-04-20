Lekeyi yok ederken doğayı tehdit ediyor

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

Dünya genelinde plastik kirliliğiy­le mücadelede pi­petleri ve poşetleri mer­cek altına alırken, mutfak tezgahlarımızın altında­ki asıl tehlikeyi bugüne ka­dar gözden kaçırdık. Kü­resel plastik üretimi yıllık 400 milyon tonu aşarken, bu kirliliğin en sinsi form­larından biri olan mikrop­lastikler, artık sadece okya­nuslarda değil, soframız­daki balıkta, soluduğumuz havada ve hatta kan dola­şımımızda dolaşıyor. Sür­dürülebilirlik ajandasında ‘sıfır atık’ hedefleri konu­şulurken, temizlik alışkan­lıklarımızın yarattığı bu mikro-tahribat, ekonomik ve ekolojik bir saatli bom­baya dönüşmüş durumda.

Mikroskobik zımparanın ekolojik bedeli

Halk arasında ‘sihirli sil­gi’ olarak bilinen melamin süngerler, aslında poli(­melamin-formaldehit) po­limerinden üretilen birer plastik ağ yapısıdır. Bu sün­gerleri bu kadar etkili kılan şey, yumuşak dokusunun ardında yatan ve mikrosko­bik düzeyde son derece sert bir zımpara kâğıdı gibi dav­ranan yapısıdır. Hiçbir ek kimyasala ihtiyaç duyma­dan en zorlu lekeleri fiziksel olarak kazıyarak yok eden bu teknoloji, aynı zamanda kendi sonunu da hazırlıyor. Sünger yüzeyi aşındıkça, boyutu 5 milimetreden kü­çük olan milyonlarca plastik lif serbest kalıyor.

ACS Environmental Science & Technology der­gisinde yayınlanan çarpıcı bir çalışma, bu mikroskobik parçalanmanın boyutlarını ilk kez bu kadar net rakam­larla ortaya koydu. Araştır­macılar, süngerlerin her bir gramlık aşınmasında yakla­şık 6,5 milyon mikroplastik lif salındığını tespit etti. Bu, bir süngerin kullanım öm­rü boyunca vücudundan ko­pardığı parçaların, doğru­dan lavabo giderlerinden su sistemlerimize, oradan da arıtma tesislerinin engelle­yemeyeceği bir küçüklükte okyanuslara karışması an­lamına geliyor.

Ayda 1,55 trilyon lif çevreye salınıyor

Araştırma ekibi, gerçek dünya senaryolarını simüle etmek için süngerleri farklı yüzeylerde test ederek daya­nıklılıklarını ölçtü. Veriler, daha yoğun (density) sün­gerlerin daha az parça bırak­tığını gösterse de, kirliliğin önüne geçilemiyor. Ekono­mik projeksiyonlar ise duru­mun vehametini gözler önü­ne seriyor. Sadece Ağustos 2023’teki bir e-ticaret plat­formunun satış verileri baz alındığında, her ay çevreye salınan lif miktarı 1,55 tril­yon olarak hesaplanıyor.

Bu rakamın yalnızca tek bir perakendeci verisine da­yandığı düşünüldüğünde, küresel temizlik pazarında­ki melamin sünger hacmi­nin yıllık bazda katrilyon­larca liflik bir kirlilik yükü oluşturduğu tahmin edili­yor. Bu durum, mavi ekono­mi ve denizel sürdürülebi­lirlik hedefleri için devasa bir engel teşkil ediyor. Ba­lıklar tarafından besin zan­nedilerek yutulan bu lif­ler, besin zincirinde yukarı doğru tırmanarak nihaye­tinde insan sağlığını ve sağ­lık harcamalarını etkileye­cek bir ekonomik maliyete dönüşüyor.

Daha yeşil bir temizlik mümkün mü?

Melamin süngerlerin yarattığı mikroplastik kirliliğini durdurmak, temizlik alışkanlıklarımızı yeniden tasarlamaktan geçiyor. İşte sürdürülebilir bir gelecek için masadaki seçenekler:

Doğal liflerin gücü: Kabak lifi (luffa) veya bitkisel selüloz süngerler, biyolojik olarak parçalanabilir yapılarıyla plastik salımını sıfıra indiriyor.

Tekstilde ikinci hayat: Geri dönüştürülmüş pamuklu dokumalar, kimyasal direnci ve fiziksel temizleme kapasitesiyle sürdürülebilir ekonominin en verimli enstrümanı.

Yoğunluk stratejisi: Eğer melamin kullanımından vazgeçilemiyorsa, ‘yüksek yoğunluklu’ ürünlere yönelmek aşınma hızını düşürerek mikro-tahribatı minimize ediyor.

Görünmeyen tehlike

Mikroplastikler, çevrede biyolojik olarak parçalanamayan, ancak fiziksel olarak daha küçük parçalara bölünen kalıcı kirleticilerdir. Melamin süngerlerden kopan lifler, geleneksel atık su arıtma tesislerinde filtre edilemeyecek kadar ince yapıdadır. Bu durum, ‘temiz ev’ uğruna ‘kirli bir ekosistem’ yarattığımızın en somut kanıtıdır.