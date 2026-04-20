Lekeyi yok ederken doğayı tehdit ediyor
Evimizdeki zorlu lekeleri saniyeler içinde yok eden o sihirli süngerler, aslında denizlerimize mikroplastik kusan birer kirletici çıktı. Yapılan yeni bir araştırma kimyasal kullanmadan temizlik yapan bu süngerlerin, her ay 1,5 trilyon plastik lifi doğrudan su sistemlerimize, oradan da soframıza geri gönderdiğini ortaya koydu. Temizliğin bu gizli bedeli, ekosistemimizi mikroskobik düzeyde istila ediyor.
Başak Nur GÖKÇAM
basaknur.gokcam@dunya.com
Dünya genelinde plastik kirliliğiyle mücadelede pipetleri ve poşetleri mercek altına alırken, mutfak tezgahlarımızın altındaki asıl tehlikeyi bugüne kadar gözden kaçırdık. Küresel plastik üretimi yıllık 400 milyon tonu aşarken, bu kirliliğin en sinsi formlarından biri olan mikroplastikler, artık sadece okyanuslarda değil, soframızdaki balıkta, soluduğumuz havada ve hatta kan dolaşımımızda dolaşıyor. Sürdürülebilirlik ajandasında ‘sıfır atık’ hedefleri konuşulurken, temizlik alışkanlıklarımızın yarattığı bu mikro-tahribat, ekonomik ve ekolojik bir saatli bombaya dönüşmüş durumda.
Mikroskobik zımparanın ekolojik bedeli
Halk arasında ‘sihirli silgi’ olarak bilinen melamin süngerler, aslında poli(melamin-formaldehit) polimerinden üretilen birer plastik ağ yapısıdır. Bu süngerleri bu kadar etkili kılan şey, yumuşak dokusunun ardında yatan ve mikroskobik düzeyde son derece sert bir zımpara kâğıdı gibi davranan yapısıdır. Hiçbir ek kimyasala ihtiyaç duymadan en zorlu lekeleri fiziksel olarak kazıyarak yok eden bu teknoloji, aynı zamanda kendi sonunu da hazırlıyor. Sünger yüzeyi aşındıkça, boyutu 5 milimetreden küçük olan milyonlarca plastik lif serbest kalıyor.
ACS Environmental Science & Technology dergisinde yayınlanan çarpıcı bir çalışma, bu mikroskobik parçalanmanın boyutlarını ilk kez bu kadar net rakamlarla ortaya koydu. Araştırmacılar, süngerlerin her bir gramlık aşınmasında yaklaşık 6,5 milyon mikroplastik lif salındığını tespit etti. Bu, bir süngerin kullanım ömrü boyunca vücudundan kopardığı parçaların, doğrudan lavabo giderlerinden su sistemlerimize, oradan da arıtma tesislerinin engelleyemeyeceği bir küçüklükte okyanuslara karışması anlamına geliyor.
Ayda 1,55 trilyon lif çevreye salınıyor
Araştırma ekibi, gerçek dünya senaryolarını simüle etmek için süngerleri farklı yüzeylerde test ederek dayanıklılıklarını ölçtü. Veriler, daha yoğun (density) süngerlerin daha az parça bıraktığını gösterse de, kirliliğin önüne geçilemiyor. Ekonomik projeksiyonlar ise durumun vehametini gözler önüne seriyor. Sadece Ağustos 2023’teki bir e-ticaret platformunun satış verileri baz alındığında, her ay çevreye salınan lif miktarı 1,55 trilyon olarak hesaplanıyor.
Bu rakamın yalnızca tek bir perakendeci verisine dayandığı düşünüldüğünde, küresel temizlik pazarındaki melamin sünger hacminin yıllık bazda katrilyonlarca liflik bir kirlilik yükü oluşturduğu tahmin ediliyor. Bu durum, mavi ekonomi ve denizel sürdürülebilirlik hedefleri için devasa bir engel teşkil ediyor. Balıklar tarafından besin zannedilerek yutulan bu lifler, besin zincirinde yukarı doğru tırmanarak nihayetinde insan sağlığını ve sağlık harcamalarını etkileyecek bir ekonomik maliyete dönüşüyor.
Daha yeşil bir temizlik mümkün mü?
Melamin süngerlerin yarattığı mikroplastik kirliliğini durdurmak, temizlik alışkanlıklarımızı yeniden tasarlamaktan geçiyor. İşte sürdürülebilir bir gelecek için masadaki seçenekler:
Doğal liflerin gücü: Kabak lifi (luffa) veya bitkisel selüloz süngerler, biyolojik olarak parçalanabilir yapılarıyla plastik salımını sıfıra indiriyor.
Tekstilde ikinci hayat: Geri dönüştürülmüş pamuklu dokumalar, kimyasal direnci ve fiziksel temizleme kapasitesiyle sürdürülebilir ekonominin en verimli enstrümanı.
Yoğunluk stratejisi: Eğer melamin kullanımından vazgeçilemiyorsa, ‘yüksek yoğunluklu’ ürünlere yönelmek aşınma hızını düşürerek mikro-tahribatı minimize ediyor.
Görünmeyen tehlike
Mikroplastikler, çevrede biyolojik olarak parçalanamayan, ancak fiziksel olarak daha küçük parçalara bölünen kalıcı kirleticilerdir. Melamin süngerlerden kopan lifler, geleneksel atık su arıtma tesislerinde filtre edilemeyecek kadar ince yapıdadır. Bu durum, ‘temiz ev’ uğruna ‘kirli bir ekosistem’ yarattığımızın en somut kanıtıdır.