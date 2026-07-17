Mavi kalkan'ı kurtarmaya 6,4 milyar dolar yetmiyor

Bu yıl 11’incisi Ken­ya’da düzenlenen Bi­zim Okyanusumuz Konferansı kapsamında ya­yımlanan “Ön Taahhütler Sonucu” raporuna göre, 104 ülke ve uluslararası kuruluş 6,4 milyar dolarlık finans­man ile toplam 320 taahhüt açıkladı. Taahhütler, sürdü­rülebilir mavi ekonomi, sür­dürülebilir balıkçılık, okya­nus-iklim bağlantısı, deniz kirliliği, deniz koruma alan­ları ve deniz güvenliği baş­lıkları altında sıralandı.

Sür­dürülebilir mavi ekonomi alanında Dünya Bankası 1 milyar dolar taahhütle kuru­luşlar arasında ilk sırada bu­lunurken, 682 milyon 667 bin 161 dolar ile Kanada ül­keler arasında zirvede yer aldı. Sürdürülebilir balıkçı­lık kategorisinde Ocean Af­fairs Council 79 milyon 866 bin 406 dolar ile kuruluşlar arasındaki en yüksek taah­hüdü açıklarken, ülkeler ara­sındaki en yüksek taahhüt 549 milyon 700 bin dolar ile İtalya’nın oldu.

Okyanus-ik­lim bağlantısında kuruluşlar arasında en büyük taahhüdü 9 milyon 960 bin dolar ile AB sağlarken, ülkeler arasınday­sa 450 milyon dolar ile Kenya yaptı. Deniz kirliliği başlığın­da, AB 65 milyon 690 bin do­lar ile en büyük taahhüdü ve­rirken, İtalya 62 milyon 175 bin 199 dolar ile ülkeler ara­sında zirvede yer aldı.

Afrika çözüm ortaklarından biri haline geldi

Deniz koruma alanları kap­samında AB 58 milyon 590 bin dolar ile kuruluşlar ara­sındaki en yüksek taahhüdü açıklarken, Avustralya ise 68 milyon 679 bin 30 dolarlık ta­ahhüdüyle ülkeler arasında­ki en yüksek taahhüdü ver­di. Deniz güvenliği kategori­sinde, AB 18 milyon 840 bin dolarlık taahhüt ile ilk sıra­da bulunurken, Japonya ise 7 milyon 666 bin 666 dolarlık taahhüdü ile ülkeler katego­risinde zirvede yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Ede­biyat Fakültesi Coğrafya Bö­lümü Başkanı Prof. Dr. Bar­baros Gönençgil, konferan­sın çıktılarını değerlendirdi. Okyanus koruma tartışma­larının uzun yıllardır belirli merkezlerde düzenlenmesi­nin aksine 11. Bizim Okyanu­sumuz Konferansı’nın ilk kez Afrika’da yapılmasının an­lamlı olduğunu belirten Gö­nençgil, etkinliğin okyanusla iç içe yaşayan insanların ev sahipliğinde gerçekleşmesi­nin konferansa başka bir bo­yut kazandırdığını söyledi. Kenya’nın ev sahibi olmakla kalmayıp önemli taahhütler­de bulunduğunu anımsatan Gönençgil, “Bu, Afrika ülke­lerinin artık sadece destek bekleyen değil, kendi kaynak­larını ortaya koyan bir konu­ma geldiğini gösteriyor” dedi.

Taahhütleri gerçekleştirmek kritik önem taşıyor

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, “İlk anda etkileyici ve umut verici bir tablo görülüyor ama açıkçası ‘Yeterli mi?’ sorusu da akla geliyor. Evet, 6,4 milyar dolar büyük bir para ve 104 ülkenin bir araya gelip bu kadar kapsamlı taahhütlerde bulunması önemli, özellikle sürdürülebilir mavi ekonomi ve balıkçılık gibi alanlara ayrılan kaynaklar gerçekten dikkat çekici. Okyanusların karşı karşıya olduğu büyük sorunların üstesinden gelmek için bu rakamlar başlangıçtan öteye geçemiyor ‘yeterli’ olduğunu söylemek zor” dedi.