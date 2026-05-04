‘Ningbo Girişimi’ yeşil ekonomiyi yeniden yazacak
Küresel yönetişimdeki boşluklar ve 2030 hedeflerindeki gecikmeler, Avrasya’yı yeşil ortaklık paydasında buluşturdu. Çin’in Ningbo şehrinde düzenlenen forumda kabul edilen ‘Ningbo Girişimi’, 26 ülkeden 300’ü aşkın delegeyi düşük karbonlu ekonomi hedefiyle birleştirerek, iklim eylemini ekonomik bir zorunluluğa dönüştürdü.
Başak Nur GÖKÇAM/ÇİN
basaknur.gokcam@dunya.com
Küresel ekonomi, bir yandan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde enerji güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan iklim değişikliğinin yıllık trilyonlarca dolarlık potansiyel maliyetiyle yüzleşiyor. Birleşmiş Milletler 2030 hedeflerine ulaşma yolunda yaşanan gecikmeler, çok taraflı iş birliği modellerini hiç olmadığı kadar kritik hale getirmiş durumda. İşte bu atmosferde, 28-30 Nisan tarihleri arasında Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo’da düzenlenen ‘Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’, Avrasya’nın ekonomik ve çevresel geleceğine dair yeni bir yol haritası çizdi.
300’den fazla katılımcının yer aldığı forum, sadece devlet temsilcilerini değil; bilim insanlarını, teknoloji devlerini ve finansörleri bir araya getirerek disiplinlerarası bir güç birliği sergiledi. Forumun ana eksenini oluşturan üç temel sütun, yeşil devletler arası etkileşim, biyolojik çeşitliliğin çok taraflı yönetimi ve teknolojik yenilik olarak belirlendi. Özellikle yapay zekâ ve dijital çözümlerin çevre gündemine entegrasyonu, yeşil dönüşümün artık sadece politik değil, teknolojik bir yarış olduğunu da kanıtlar nitelikteydi.
Siyasetin ötesinde bir zorunluluk: Ekonomik direnç
Forumun açılışında konuşan ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Sohail Khan’ın çizdiği tablo, sürdürülebilirliğin önündeki engellerin sadece teknik değil, aynı zamanda ekonomik ve yapısal olduğunu ortaya koydu. Khan; fon yetersizliği, karbon piyasalarındaki korumacı engeller ve ulusal çıkarların farklılaşması gibi sorunların yeşil gündemin evrenselleşmesini zorlaştırdığını vurguladı. Ancak bu zorluklara rağmen 2025 yılını ‘Sürdürülebilir Kalkınma Yılı’ ilan ederek başlattığı hamleyi, 2026 yılında Ningbo Girişimi ile bir üst seviyeye taşıdığını açıkladı.
Özellikle küçük ada devletleri için durum bir kalkınma meselesinden öte, bir hayatta kalma mücadelesi oldu. Bu konuyla ilgili forumda konuşan Maldivler Devlet Bakanı Mohamed Faiz de, topraklarının yüzde 80'inin deniz seviyesinden bir metreden daha az yükseklikte olan bir ülke için iklim eylemi, doğrudan ekonomik direnç ve insan refahı anlamına geldiğini söyledi. Faiz, özellikle teknoloji transferi ve okyanus temelli ‘mavi ekonomi’ çözümlerinin önemine dikkat çekerek, küresel güneyin ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetişim çağrısında bulundu.
Ningbo girişimi: Kâğıttan eyleme geçiş
Konferansın en somut çıktısı, oybirliğiyle kabul edilen ‘Ningbo Girişimi’ oldu. Bu belge, sadece temenni içeren bir metin değil, çevre mevzuatlarının uyumlaştırılmasından, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) platformlarının kurulmasına kadar bir dizi operasyonel adım içeriyor. Girişim kapsamında, Çin-ŞİÖ Ekoloji ve Çevre İnovasyon Üssü temel alınarak, düşük karbonlu teknolojilerde stratejik ortaklıklar kurulması kararlaştırıldı.
Bunun yanı sıra, karbon piyasalarının geliştirilmesi ve uluslararası finans kuruluşlarının yeşil projelere dahil edilmesi, bölgedeki sermaye akışının yönünü de değiştirecek gibi görünüyor. Forumda sergilenen temiz enerji, rüzgâr türbinleri ve enerji depolama alanındaki son teknolojik veriler, bölge ülkelerinin bu dönüşümü sadece bir yük olarak değil, yeni bir sanayi devrimi fırsatı olarak gördüğünü gösteriyor.
2026’da somut projeler önceliklendirilecek
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), sürdürülebilirliği kağıt üzerindeki bir strateji olmaktan çıkarıp takvime bağladı. Bu kapsam ŞİÖ 2025 yılını ‘Sürdürülebilir Kalkınma Yılı’ ilan ederek başlattığı hamleyi, 2026 yılında Ningbo Girişimi ile bir üst seviyeye taşıdığını duyurdu. Bu dönemde çevre koruma, biyolojik çeşitlilik, yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik somut projeler önceliklendirilecek. Bu karar, örgütün sadece güvenlik odaklı bir yapıdan, ekonomik ve sosyal adalet temelli bir iş birliği modeline evrildiğinin en güçlü göstergesi oldu.
Biyoçeşitlilikte Kunming- Montreal etkisi
Ningbo Girişimi, sadece karbon emisyonlarına odaklanmıyor. Aynı zamanda Kunming- Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasını hızlandırmayı taahhüt ediyor. Doğal kaynakların izlenmesi ve yönetimi için dijital çözümlerin geliştirilmesi, ekosistemlerin korunmasında pratik deneyim paylaşımı ve uluslararası programların ortak icrası, girişimin biyolojik çeşitlilik ayağındaki temel sütunlarını oluşturuyor.
Yeşil dijitalleşme ve Ar-Ge üsleri
Forumda öne çıkan en kritik başlıklardan biri, ‘Yeşil Dönüşümün İtici Gücü Olarak Bilim’ oldu. Ningbo Girişimi ile birlikte, üye ülkeler arasında çevre teknolojileri ve dijital çözümler için ortak araştırma platformları kurulması hedefleniyor. Özellikle Çin-ŞİÖ Ekoloji ve Çevre İnovasyon Üssü, hava kirliliği kontrolünden karbon yönetimine kadar geniş bir alanda ‘standart paylaşımı’ ve teknoloji transferi için merkez üssü olarak konumlandırılıyor