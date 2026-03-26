Ormanlar plastik deposuna dönüştü
Küresel ölçekte her yıl üretilen yaklaşık 400 milyon ton plastiğin yarattığı kirlilik, artık sadece okyanusların ve şehirlerin sorunu değil. TU Darmstadt tarafından yapılan yeni bir araştırma, ormanların havadan gelen mikroplastikler için devasa bir ‘gizli rezervuar’ haline geldiğini kanıtladı.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünya genelinde plastik üretimi 1950’li yıllarda yıllık 1,5 milyon ton civarındayken, günümüzde bu rakam 400 milyon tonun üzerine çıkmış durumda. Bu devasa üretimin çevresel maliyeti ise her geçen gün ağırlaşıyor. Bugüne kadar mikroplastik kirliliğini genellikle okyanus akıntıları, nehir yatakları veya tarım arazileri üzerinden okuduk. Ancak Nature Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir çalışma, odağımızı hiç beklemediğimiz bir yere; doğanın akciğerleri olan ormanlara çeviriyor.
TU Darmstadt Uygulamalı Yerbilimleri Enstitüsü’nden Dr. Collin J. Weber liderliğindeki araştırma ekibi, Almanya’nın Darmstadt bölgesi yakınlarındaki dört farklı ormanlık alanı mercek altına aldı. Elde edilen bulgulara göre mikroplastikler ormanlara sadece yerel atıklarla değil, esas olarak atmosferik taşınım yoluyla ulaşıyor.
Araştırmacıların ‘tarama etkisi’ (combing effect) olarak adlandırdığı süreçte, ağaçların geniş kanopileri (tepe çatısı), havada asılı kalan mikroplastik parçacıkları adeta bir filtre gibi yakalıyor. İlk etapta ağaç yapraklarına yerleşen bu parçacıklar, yağmur sularıyla veya sonbahardaki yaprak dökümüyle orman zeminine iniyor. Bu durum, ormanların hava kirliliğini temizleme fonksiyonunun, plastik kirliliği söz konusu olduğunda bir ‘biriktirme merkezine’ dönüştüğünü gösteriyor.
Toprağın derinliklerindeki gizli arşiv
Çalışmaya göre plastik parçacıklarının orman zeminine ulaştıktan sonra yok olmadığı, aksine toprağın katmanlarına dökülen yaprakların çürüme süreciyle entegre olduğu görüldü. Araştırma ekibi, spektroskopik tekniklerle yaptığı analizlerde en yüksek plastik konsantrasyonuna, ayrışmanın henüz başladığı en üst yaprak döküntüsü katmanında rastladı. Ancak şaşırtıcı olan, bu parçacıkların toprağın alt katmanlarına kadar sızmış olması.
Yeşil ekonomi risk altında
Bu dikey hareketlilik sadece yerçekimi veya su sızıntısıyla gerçekleşmiyor. Biyolojik aktivite de burada kritik bir rol oynuyor. Toprak altındaki organizmalar, organik maddeyi parçalarken mikroplastikleri de beraberinde derinlere taşıyor. Böylece orman toprakları, 1950’lerden bu yana biriken plastik kirliliğinin sessiz bir ‘arşivi’ haline geliyor.
Ormanların plastik depolama kapasitesinin artması, sadece ekolojik bir sorun değil, aynı zamanda yeşil ekonomi için ciddi bir finansal risk taşıyor. Küresel ormancılık sektörünün ekonomik büyüklüğü yıllık yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde. Toprak kalitesindeki bozulma ve mikroplastiklerin toprak mikrobiyotasını etkilemesi, kereste verimliliğinden karbon tutma kapasitesine kadar geniş bir yelpazede verim kaybına yol açabilir. Avrupa Birliği’nin ‘Toprak Sağlığı Yasası’ çerçevesinde, mikroplastik kirliliğinin rehabilitasyon maliyetlerinin önümüzdeki on yıllarda milyarlarca euroyu bulması öngörülüyor.
Mikroplastik analizinde yeni yöntem
TU Darmstadt araştırmacıları, bu çalışma için spektroskopik yöntemleri ve yeni geliştirilen modelleme tekniklerini birleştirdi. Bu yöntem sayesinde:
Atmosferik Çökelme: Havadan toprağa düşen parçacıkların hızı hesaplandı.
Katman Analizi: Farklı toprak derinliklerindeki plastik yoğunluğu karşılaştırıldı.
Tür Ayrımı: Biriken plastiklerin hangi endüstriyel kaynaklardan (sentetik tekstil, lastik aşınması vb.) geldiği tespit edilmeye başlandı. Bu teknik altyapı, gelecekte kirlilik vergileri ve ‘kirleten öder’ prensibi için yasal bir dayanak oluşturabilir.
Geçmişten günümüze plastik izi
Bilim insanları, 1950’lerden bu yana atmosfere salınan ve ormanlara çöken plastik miktarını tahmin etmek için özel bir model geliştirdi. Bu model, orman topraklarının sadece karbon yutağı değil, aynı zamanda kalıcı bir plastik yutağı olduğunu ortaya koyuyor. Plastik kirliliğiyle mücadelede bugüne kadar göz ardı edilen bu ‘kara parça’, döngüsel ekonomi stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.