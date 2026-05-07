Plastik atıklar güneşle yakıta dönüşüyor

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya ekonomisi, bir yandan plastik kirliliğinin yarattığı çevresel tahribatla boğuşurken, diğer yandan fosil yakıtlardan kopuşu hızlandıracak temiz enerji alternatifleri arıyor. Bugün küresel ölçekte her yıl üretilen plastik miktarının 460 milyon tonu aşmış olması, karaların ve okyanusların geleceğini ipotek altına alıyor.

Ancak bilim insanları, bu devasa atık yığınını sadece bir çevre sorunu olarak değil, düşük karbonlu bir geleceğin ham maddesi olarak konumlandırmayı başardı. Adelaide Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve Chem Catalysis dergisinde yayımlanan son araştırma, plastik atıkların güneş ışığı kullanılarak yeşil hidrojen ve değerli endüstriyel kimyasallara dönüştürülebileceğini kanıtlıyor.

Karbon ve hidrojen açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olan plastikler, aslında katı haldeki enerji paketleri gibidir. Geleneksel yöntemlerle doğada yok olması yüzyıllar süren bu malzemeler, fotoreformasyon adı verilen bir yöntemle artık ekonomik bir değere dönüşüyor. Işığa duyarlı fotokatalizörlerin kullanıldığı bu süreç, plastiklerin güneş ışığı altında nispeten düşük sıcaklıklarda parçalanmasını sağlıyor. Xiao Lu liderliğindeki araştırma ekibi, bu yaklaşımın sadece çöpü ortadan kaldırmakla kalmayıp, kullanım noktasında sıfır emisyon üreten temiz bir yakıt olan hidrojenin üretimini de mümkün kıldığını belirtiyor.

Enerji verimliliğinde yeni bir eşik

Plastikten hidrojen üretimi, geleneksel su ayrıştırma yöntemlerine kıyasla çok daha düşük enerji gereksinimiyle dikkat çekiyor. Plastiklerin oksitlenmesi, suyun ayrıştırılmasından daha kolay gerçekleştiği için bu reaksiyonlar büyük ölçekli kullanım potansiyelini de artırıyor. Profesör Xiaoguang Duan’a göre, yürütülen son deneylerde 100 saatten fazla kesintisiz çalışma performansı ve istikrar gözlemlendi. Bu istikrar, laboratuvar ortamından endüstriyel boyuta geçiş için en kritik eşiklerden biri olarak kabul ediliyor.

Döngüsel ekonominin eksik parçası

Bu teknoloji, atık yönetimini bir maliyet kalemi olmaktan çıkarıp bir üretim merkezi haline getirme potansiyeline sahip. Plastiğin tek kullanımlık ömrü, bu yöntemle enerji döngüsüne dahil edilerek sonsuz bir kaynak akışına dönüştürülebilir. Sistemin dünya genelinde yaygınlaşması halinde, petrokimya endüstrisinin çevresel ayak izi radikal bir biçimde küçülecek ve atık sahaları yeni nesil enerji santrallerine evrilmesi bekleniyor.

Laboratuvardan sanayiye hidrojen yolculuğu

Araştırmacılar, güneş enerjisiyle çalışan sistemlerin sadece hidrojen değil, aynı zamanda asetik asit ve dizel yakıt aralığında hidrokarbonlar da üretebildiğini bildirdi. Bu çok yönlülük, sistemin ticari karlılığını artırırken, sanayinin ihtiyaç duyduğu farklı sentez gazlarının da yerinde üretilmesine olanak tanıyor. Özellikle asetik asit üretimi, gıradan tekstile kadar geniş bir endüstriyel yelpazede kritik öneme sahip.

Fotoreformasyonun avantajları

Düşük Sıcaklık: Geleneksel geri dönüşümün aksine çok yüksek ısılara ihtiyaç duyulmaz.

Sıfır Emisyon: Hidrojen üretimi sırasında atmosfere zararlı gaz salımı engellenir.

Maliyet Etkinliği: Su ayrıştırmaya göre daha az enerji ile daha yüksek verim sağlanır.

Süreklilik: Güneş ışığı olan her yerde yerel enerji üretimi imkanı sunar.