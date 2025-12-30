Türkiye, 2025 yılında yağmura hasret kaldı

Türkiye bu yıl yağış­lı günlere hasret kal­dı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı­ğı Meteoroloji Genel Müdür­lüğü verilerine göre, her yıl çiftçilerin sulama dönemine denk gelen 1 Ekim-30 Eylül aralığında ülkeye düşen orta­lama yağış miktarı “su yılı ya­ğışları” olarak adlandırılıyor.

Su yılı yağışları, meteorolo­jik kuraklık durumunun orta­ya konulmasında önemli gös­terge olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, 2025 su yılında ya­ni 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye geneli toplam yağış miktarı metre­kareye 422,5 kilogram oldu. Bu değer, 1991-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar ortala­ması olan metrekareye 573,4 kilograma göre yüzde 26,3, 2024 su yılına göre ise yüzde 29,2 azalma gösterdi. Yağış miktarı aynı zamanda son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Hatay çevresinde yüzde 60 azaldı

Yağışlar, Güneydoğu Ana­dolu Bölgesi’nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer yüzde 60’ın üzerinde azalır­ken, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrele­rinde yüzde 20’nin üzerinde artış kaydedildi. 2025 su yı­lında İç Anadolu’nun orta ke­simleri, Eskişehir, Hatay ve Malatya çevreleri ile Güney­doğu Anadolu’nun büyük bö­lümü 250 milimetrenin altın­da yağış aldı.

Bölge genelinde su yılı ya­ğışları, tüm bölgelerde hem normallerin hem de geçen yıl yağışlarının altında gerçek­leşti. Normallerine göre en fazla azalma yüzde 53 ile Gü­neydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Su yılı yağışları, Gü­neydoğu Anadolu ve İç Ana­dolu’da son 65, Marmara’da son 63, Akdeniz’de son 51 ve Ege’de ise son 18 yılın en dü­şük seviyesine geriledi.

En fazla yağış Rize’de

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 1812,1 kilogram ile Rize’de ölçüldü. Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 30 ile Giresun ve Trab­zon’da gerçekleşti. En az yağış metrekareye 182,8 kilogram ile Şanlıurfa’da kaydedilirken, normaline göre en fazla azalma yüzde 66 ile Hatay’da görüldü.

2025 su yılı yağışları, Bile­cik, Çorum, Eskişehir, Gazi­antep, Hatay, Kayseri, Kırşe­hir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edir­ne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale’de son 65, Kırık­kale’de son 64, Adana, Adıya­man, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye’de son 52, Aksa­ray, Konya ve Niğde’de son 51, Hakkari’de son 50, Yalova’da ise son 40 yılın en düşük sevi­yesine indi.

Türkiye’de uzun yıllar or­talama yağışlı gün sayısı 100 gün civarında kaydedilirken, 2025 su yılında Türkiye geneli yağışlı gün ortalaması 86 gün ile normalinin yüzde 14 altın­da gerçekleşti. Yağışlı gün sa­yıları Orta ve Doğu Karade­niz ile Sakarya, Düzce, Zon­guldak, Ardahan çevreleri ve Kars’ın doğu kesimlerinde 120 günün üzerine çıkarken, Mersin, Adana, Hatay çev­releri ile Güneydoğu Anado­lu’nun güney kesimlerinde 50 günün altına düştü. Yıl içinde en fazla yağışlı gün ortalama 14,2 gün ile nisan ayında, en az yağışlı gün ise 2,8 gün ile tem­muz ayında gerçekleşti.

Havzalara yağan yağış tarihi düşük seviyelerde

Havza bazında en fazla yağışlı gün 157 gün ile Doğu Karadeniz Havzası’nda görülürken, en az yağışlı gün 51,2 gün ile Asi Havzası’nda kaydedildi. Asi Havzası, yağışlı gün sayısında yüzde 44 azalma ile normaline göre en fazla düşüş yaşayan havza oldu.

2025 su yılında Çoruh ve Doğu Karadeniz havzaları dışındaki tüm havzalar normallerinin altında yağış aldı. Meriç- Ergene, Sakarya, Asi ve Fırat-Dicle havzalarında son 65, Van Gölü Havzası’nda son 64, Akarçay, Seyhan ve Ceyhan havzalarında son 52, Konya Kapalı Havzası’nda ise son 51 yılın en düşük su yılı yağışları kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Asi Havzası’nda görülürken, en az yağış alan havza 256 milimetre ile Konya Kapalı Havzası oldu.