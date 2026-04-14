Yaralar sarılıyor umut büyüyor

Başak Nur GÖKÇAM/ADANA

basaknur.gokcam@dunya.com

Dünya genelinde sür­dürülebilirlik artık sadece karbon ayak izini azaltmak değil, toplum­sal dayanıklılığı artırmak olarak tanımlanıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahraman­maraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük felaket, Türkiye ekonomisi ve sosyal dokusunda derin izler bırak­tı. Ancak felaketin ardından başlayan yeniden yapılan­ma sürecinde, özellikle ço­cukların hayata kazandırıl­ması, bölgenin orta ve uzun vadeli ekonomik sürdürü­lebilirliği için en kritik baş­lığı oluşturuyor. Depremin ardından bölgeye yönlendi­rilen kaynakların ‘acil yar­dımdan’ ‘kalıcı kalkınmaya’ evrilmesi, toplumsal refahın anahtarı durumunda. İşte bu vizyonun en somut yansıma­larından biri, geçtiğimiz gün­lerde Adana’da temeli atılan ve 2027 yılında tamamlan­ması hedeflenen Çocuk İyilik Uygulama ve Araştırma Mer­kezi hizmet binası ve konu­kevi projesi oldu.

Adana’da gerçekleşen te­mel atma töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, projenin felsefesini ve ku­rumsal adanmışlığı şu söz­lerle özetledi: “Depremin ilk gününden itibaren bayi­lerimiz ile birlikte Merce­des-Benz Türk ailesi olarak sahadaydık. Tüm imkânla­rımızı seferber ederek dep­remzedelere destek olduk. İlk etapta, Çocuk İyilik Mer­kezi’ne çocukların lojistik sorunlarını gidermek için iki araçla katkıda bulunduk. Ancak sahada gördük ki asıl ihtiyaç, çocukların konakla­yabileceği güvenli bir alandı. Bu nedenle kalıcı olarak bir misafirhane yapmaya karar verdik. Hedefimiz, bölgedeki çocukların ve ebeveynlerin yeniden sağlıklı olması; ço­cukların eğitimlerine devam etmesi, eğitimini tamamla­yanların istihdama katılma­sı ve bunun da ekonomik ola­rak iyileşmiş bu bölgede ol­ması. Türkiye’nin ilk çocuk rehabilitasyon merkezi olma özelliğini taşıyan bu girişi­mimiz için 200 milyon lira­lık bir bütçe ayırdık. Açılışı yaptıktan sonra üniversiteye devredeceğiz. Her kesimden bu iyilik hareketlerinin sür­dürülebilir olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz.”

Yerel yönetim ve akademi el ele

Merkezin temel atma tö­renindeki konuşmasında çocukların iyileşmesi, güç­lenmesi ve hayata yeniden umutla bağlanmasının toplu­mun yeniden ayağa kalkması­nın en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Adana Valisi Mustafa Yavuz da “Bu­gün attığımız bu temel de bu kararlılığın güçlü bir göster­gesi. Bu kıymetli dayanışma örneğinde başta Çukurova Üniversitemiz olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Akademik ayağın yöne­timini üstlenen Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de projenin mevcut kapasite­si ve gelecek hedefleri hak­kında şu verileri paylaşarak, “Bugün temelini attığımız bu yeni hizmet binası ve 24 oda­lı konukevi sayesinde farklı şehirlerden gelen çocukla­rımız ve aileleri için güven­li ve konforlu bir konaklama imkânı sunulacak. Merkezi­mizde sunulan protez-ortez desteği, fizik-tedavi, psikote­rapi ve eğitim desteği gibi çe­şitli hizmetlerden bu zama­na kadar toplam 160 ampu­te çocuğumuz yararlandı. Bu kapsamda 125 çocuğa pro­tez ve 16 çocuğa ortez deste­ği sağlandı. Toplam 113 ço­cuğumuza psikoterapi, 139 çocuğumuza eğitim desteği sağlanıyor” diye konuştu.

Merkezin operasyonel vizyonuna dair konuşan Çu­kurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Sibel Başaran ise merkezin uluslararası bir model olma yolunda ilerlediğini vurgu­layarak, “Üniversitemizin ve çok sayıda destekçimizin katkılarıyla; pediatrik reha­bilitasyon konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte mo­del olabilecek bir mükem­meliyet merkezi olma yolun­da ilerlemeye devam ediyo­ruz” dedi.

2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan bu yeni kompleks, sadece bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda 24 odalı bir konukevi ile ai­lelerin konaklama sorununa çözüm getiren, özel yüzme havuzuyla fiziksel gelişimi destekleyen tam donanımlı bir yaşam alanı olacak.

Rehabilitasyonda suyun gücü

2027 yılında hizmete girmesi planlanan yeni binada, klasik tedavi yöntemlerinin ötesine geçilerek yenilikçi üniteler tasarlanıyor. Özellikle protez veya ortez kullanan çocukların kas gelişimini ve denge kabiliyetini artırmak için projeye özel bir yüzme havuzu eklendi. Bina içerisinde ayrıca;

Psikolojik danışmanlık ve eğitim birimleri,

Oyun ve etkinlik alanları,

Alt katta rehabilitasyon odaları, üst katta ise şehir dışından gelen aileler için konaklama bölümleri yer alacak.

'Birlikte İyileşiyoruz' kampı

Merkez, inşaat sürerken de faaliyetlerine ara vermiyor. Ağustos 2025 döneminde gerçekleştirilen ‘Birlikte İyileşiyoruz’ kampı, sosyal sürdürülebilirliğin en güzel örneği oldu. Toplam 38 kişinin ağırlandığı bu kampta;

21 çocuk, günlük fizik tedavi ve psikoterapi seanslarına katıldı.

13 refakatçi ve 4 kardeş, psikososyal dayanışma ve farkındalık oturumları ile desteklendi.

Çocuklara yönelik protez bakımı eğitimlerinin yanı sıra genel çocuk sağlığı, diş ve göz muayenesi hizmetleri de ücretsiz olarak sunuldu.