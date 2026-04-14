Yaralar sarılıyor umut büyüyor
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, bölgedeki kalıcı iyileşme adımları sürdürülebilirlik odağında hız kazanıyor. Mercedes-Benz Türk ve Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle, uzuv kaybı yaşayan çocukların rehabilitasyonu için Adana’da temeli atılan Çocuk İyilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 200 milyon TL’lik yatırımıyla Türkiye’nin ilk rehabilitasyon mükemmeliyet merkezi olmaya hazırlanıyor.
Dünya genelinde sürdürülebilirlik artık sadece karbon ayak izini azaltmak değil, toplumsal dayanıklılığı artırmak olarak tanımlanıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük felaket, Türkiye ekonomisi ve sosyal dokusunda derin izler bıraktı. Ancak felaketin ardından başlayan yeniden yapılanma sürecinde, özellikle çocukların hayata kazandırılması, bölgenin orta ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği için en kritik başlığı oluşturuyor. Depremin ardından bölgeye yönlendirilen kaynakların ‘acil yardımdan’ ‘kalıcı kalkınmaya’ evrilmesi, toplumsal refahın anahtarı durumunda. İşte bu vizyonun en somut yansımalarından biri, geçtiğimiz günlerde Adana’da temeli atılan ve 2027 yılında tamamlanması hedeflenen Çocuk İyilik Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet binası ve konukevi projesi oldu.
Adana’da gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, projenin felsefesini ve kurumsal adanmışlığı şu sözlerle özetledi: “Depremin ilk gününden itibaren bayilerimiz ile birlikte Mercedes-Benz Türk ailesi olarak sahadaydık. Tüm imkânlarımızı seferber ederek depremzedelere destek olduk. İlk etapta, Çocuk İyilik Merkezi’ne çocukların lojistik sorunlarını gidermek için iki araçla katkıda bulunduk. Ancak sahada gördük ki asıl ihtiyaç, çocukların konaklayabileceği güvenli bir alandı. Bu nedenle kalıcı olarak bir misafirhane yapmaya karar verdik. Hedefimiz, bölgedeki çocukların ve ebeveynlerin yeniden sağlıklı olması; çocukların eğitimlerine devam etmesi, eğitimini tamamlayanların istihdama katılması ve bunun da ekonomik olarak iyileşmiş bu bölgede olması. Türkiye’nin ilk çocuk rehabilitasyon merkezi olma özelliğini taşıyan bu girişimimiz için 200 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Açılışı yaptıktan sonra üniversiteye devredeceğiz. Her kesimden bu iyilik hareketlerinin sürdürülebilir olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz.”
Yerel yönetim ve akademi el ele
Merkezin temel atma törenindeki konuşmasında çocukların iyileşmesi, güçlenmesi ve hayata yeniden umutla bağlanmasının toplumun yeniden ayağa kalkmasının en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Adana Valisi Mustafa Yavuz da “Bugün attığımız bu temel de bu kararlılığın güçlü bir göstergesi. Bu kıymetli dayanışma örneğinde başta Çukurova Üniversitemiz olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Akademik ayağın yönetimini üstlenen Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de projenin mevcut kapasitesi ve gelecek hedefleri hakkında şu verileri paylaşarak, “Bugün temelini attığımız bu yeni hizmet binası ve 24 odalı konukevi sayesinde farklı şehirlerden gelen çocuklarımız ve aileleri için güvenli ve konforlu bir konaklama imkânı sunulacak. Merkezimizde sunulan protez-ortez desteği, fizik-tedavi, psikoterapi ve eğitim desteği gibi çeşitli hizmetlerden bu zamana kadar toplam 160 ampute çocuğumuz yararlandı. Bu kapsamda 125 çocuğa protez ve 16 çocuğa ortez desteği sağlandı. Toplam 113 çocuğumuza psikoterapi, 139 çocuğumuza eğitim desteği sağlanıyor” diye konuştu.
Merkezin operasyonel vizyonuna dair konuşan Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Sibel Başaran ise merkezin uluslararası bir model olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, “Üniversitemizin ve çok sayıda destekçimizin katkılarıyla; pediatrik rehabilitasyon konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte model olabilecek bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.
2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan bu yeni kompleks, sadece bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda 24 odalı bir konukevi ile ailelerin konaklama sorununa çözüm getiren, özel yüzme havuzuyla fiziksel gelişimi destekleyen tam donanımlı bir yaşam alanı olacak.
Rehabilitasyonda suyun gücü
2027 yılında hizmete girmesi planlanan yeni binada, klasik tedavi yöntemlerinin ötesine geçilerek yenilikçi üniteler tasarlanıyor. Özellikle protez veya ortez kullanan çocukların kas gelişimini ve denge kabiliyetini artırmak için projeye özel bir yüzme havuzu eklendi. Bina içerisinde ayrıca;
Psikolojik danışmanlık ve eğitim birimleri,
Oyun ve etkinlik alanları,
Alt katta rehabilitasyon odaları, üst katta ise şehir dışından gelen aileler için konaklama bölümleri yer alacak.
'Birlikte İyileşiyoruz' kampı
Merkez, inşaat sürerken de faaliyetlerine ara vermiyor. Ağustos 2025 döneminde gerçekleştirilen ‘Birlikte İyileşiyoruz’ kampı, sosyal sürdürülebilirliğin en güzel örneği oldu. Toplam 38 kişinin ağırlandığı bu kampta;
21 çocuk, günlük fizik tedavi ve psikoterapi seanslarına katıldı.
13 refakatçi ve 4 kardeş, psikososyal dayanışma ve farkındalık oturumları ile desteklendi.
Çocuklara yönelik protez bakımı eğitimlerinin yanı sıra genel çocuk sağlığı, diş ve göz muayenesi hizmetleri de ücretsiz olarak sunuldu.