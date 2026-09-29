Yeşil finansman için KOBİ’lere 'hazır olun' uyarısı

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Türkiye iş dünyasının kü­resel sermaye akışların­dan aldığı payı artırma­yı ve yeşil finansmana erişimi­ni güçlendirmeyi hedefleyen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik rapor­laması, denetim, uzmanlık ve gözetim altyapısında kritik aşa­maları tamamladı. Buna göre, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun IFRS S1 ve IFRS S2 metinleriyle tam uyumlu olarak hazırlanan TS­RS 1 ve TSRS 2 standartları doğrultusunda, şirketlerin çev­resel, sosyal ve yönetişim odak­lı risk ile fırsatlarını finansal tablolarıyla entegre sunacağı yeni dönem fiilen başladı. Sür­dürülebilirlik Denetimi Yönet­meliği’nin 17 Ocak 2025’te yü­rürlüğe girmesiyle hukuki ze­mini netleşen süreçte KGK, 2024 hesap dönemine ilişkin ilk ‘güvence denetimi’ dosyala­rını incelemeye aldı. İlk etap­ta 25 denetim kuruluşu tarafın­dan yürütülen 28 güvence de­netimi dosyası mercek altına alınırken, incelemelerde sektör çeşitliliği, uygulama birliği ve denetim kalitesinin artırılması esas alınıyor. Türkiye’de sürdü­rülebilirlik raporlamasının dü­zenleyici, standart koyucu ve denetleyici en üst oto­ritesi olan KGK’dan DÜNYA’ya yapılan açıklamada, Kurum bünyesinde 44 bağımsız de­netim kuruluşu ile 461 denetçi yetkilendirildiği bildirildi.

KOBİ’ler resmi takvimi beklemeden hazırlanmalı

TSRS düzenlemeleri, ak­tif büyüklük, net satış hasıla­tı ve çalışan sayısı gibi ulusal parametreler dikkate alına­rak kurgulandı. Geçiş döne­minde sağlanan muafiyetler ve “T” paragrafları ile Türk mevzuatına uyarlandığı be­lirtilen standartlar, özellikle Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için küresel fonların portföylerine girebilmenin temel ön koşulu haline geldi. KGK’dan alınan bilgilere göre, doğrudan kapsama girmese­ler dahi KOBİ’ler, büyük işlet­melerin tedarik ve değer zin­cirleri üzerinden sürece dahil oluyor. Dolayısıyla sera gazı emisyon verilerinin hesap­lanması ve AB düzenlemele­rine uyum gereği KOBİ’lerin resmi takvimi beklemeden ve­ri altyapılarını hazırlamaları hayati önem taşıyor. Ucuz ve uzun vadeli finansmana ulaş­mada bu uyuma vurgu yapılan açıklamada, raporlama yapan şirketlerin yeşil tahvil, sürdü­rülebilirliğe endeksli kredi ve küresel ESG fonların­dan daha dü­şük ma­liyetle yararlanması ve kredi değerliliklerini artırmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yeşil ve dijital dönüşüm entegre ilerlemeli

KGK’dan yapılan açıkla­mada, sürecin ek bir bürokra­tik yük değil, stratejik bir re­kabet aracı olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Açıkla­maya göre, Türk şirketlerinde yeşil ve dijital dönüşüme iliş­kin farkındalık yüksek olmak­la birlikte hazırlık düzeyi şir­ketlerin ölçeğine, sektörüne ve veri altyapısına göre farklıla­şıyor. Büyük ölçekli ve ihra­cat odaklı şirketler uyum süreçlerini hızla iler­letirken, kurum­sal veri yönetimi altyapısını geliştirmekte olan işletmeler açısından önemli bir kapasite ihtiyacı bulunuyor. TSRS kap­samında sera gazı emisyonları başta olmak üzere sürdürüle­bilirlik göstergelerinin doğru hesaplanması ve raporlanma­sı, şirketlerin iç kontrol, veri tabanı ve bilişim sistemlerini geliştirmesini gerektiriyor. Bu yönüyle TSRS, yeşil dönüşüm ile dijital dönüşümün eş za­manlı ve entegre biçimde iler­lemesini destekliyor. Zorunlu TSRS uygulamaları, KSRU uz­manlık süreçleri ve bağım­sız sürdürülebilirlik dene­timi altyapısı, şirketlerin dönüşüm yol haritasını netleştirirken Tür­kiye iş dünyasının küresel serma­ye akışları ve yeşil fi­nans­man kaynakları nezdin­de daha güvenilir ve cazip bir ko­numa ulaş­masına katkı sağ­lıyor.

Tescillenen “yeşil yakalı” istihdam eğitimi sürüyor

Sürdürülebilirlik raporlamasını profesyonel bir meslek alanına dönüştürmek amacıyla KGK tarafından hayata geçirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı (KSRU) sisteminde de somut adımlar atıldı. Usul ve esasları 1 Ekim 2025’te yayımlanan ve ilk sınavı Aralık 2025’te yapılan KSRU lisanslamasında, sınavı başarıyla geçerek tescil başvurusunda bulunan 218 adayın başvurusu olumlu değerlendirilerek tescil süreçleri başlatıldı. Eğitim ekosistemini standartlaştıran düzenleme çerçevesinde ise akredite kurumlar ve müfredatlar üzerinden yetkin insan kaynağı yetiştirilmeye devam ediyor.

Yeşil Mutabakat sürecinde KGK’nın üstlendiği sorumluluklar

1 Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartlarının (TSRS) belirlenmesi

2 Zorunlu raporlama kapsamının ve eşik değerlerinin belirlenmesi

3 Sürdürülebilirlik denetimi ve güvence denetçiliği yetkilendirmesi

4 “Yeşil Aklama” (Greenwashing) ile mücadele

5 Yeşil finansmana erişim ve küresel uyumun sağlanması

6 “Yeşil yakalı” olarak çalışacak raporlama uzman-larının yetiştirilmesi