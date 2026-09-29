Yeşil finansman için KOBİ’lere 'hazır olun' uyarısı
Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlamasının düzenleyici, standart koyucu ve denetleyici en üst otoritesi olan KGK, şirketlerin küresel finansmana erişimini kolaylaştıracak ilk ‘güvence denetimi’ dosyalarının incelemesine başladı. KOBİ’lere “Yeşil finansman ve küresel fonlar için resmi takvimi beklemeden verilerinizi hazırlayın” uyarısı yapıldı.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Türkiye iş dünyasının küresel sermaye akışlarından aldığı payı artırmayı ve yeşil finansmana erişimini güçlendirmeyi hedefleyen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik raporlaması, denetim, uzmanlık ve gözetim altyapısında kritik aşamaları tamamladı. Buna göre, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun IFRS S1 ve IFRS S2 metinleriyle tam uyumlu olarak hazırlanan TSRS 1 ve TSRS 2 standartları doğrultusunda, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı risk ile fırsatlarını finansal tablolarıyla entegre sunacağı yeni dönem fiilen başladı. Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği’nin 17 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesiyle hukuki zemini netleşen süreçte KGK, 2024 hesap dönemine ilişkin ilk ‘güvence denetimi’ dosyalarını incelemeye aldı. İlk etapta 25 denetim kuruluşu tarafından yürütülen 28 güvence denetimi dosyası mercek altına alınırken, incelemelerde sektör çeşitliliği, uygulama birliği ve denetim kalitesinin artırılması esas alınıyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlamasının düzenleyici, standart koyucu ve denetleyici en üst otoritesi olan KGK’dan DÜNYA’ya yapılan açıklamada, Kurum bünyesinde 44 bağımsız denetim kuruluşu ile 461 denetçi yetkilendirildiği bildirildi.
KOBİ’ler resmi takvimi beklemeden hazırlanmalı
TSRS düzenlemeleri, aktif büyüklük, net satış hasılatı ve çalışan sayısı gibi ulusal parametreler dikkate alınarak kurgulandı. Geçiş döneminde sağlanan muafiyetler ve “T” paragrafları ile Türk mevzuatına uyarlandığı belirtilen standartlar, özellikle Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için küresel fonların portföylerine girebilmenin temel ön koşulu haline geldi. KGK’dan alınan bilgilere göre, doğrudan kapsama girmeseler dahi KOBİ’ler, büyük işletmelerin tedarik ve değer zincirleri üzerinden sürece dahil oluyor. Dolayısıyla sera gazı emisyon verilerinin hesaplanması ve AB düzenlemelerine uyum gereği KOBİ’lerin resmi takvimi beklemeden veri altyapılarını hazırlamaları hayati önem taşıyor. Ucuz ve uzun vadeli finansmana ulaşmada bu uyuma vurgu yapılan açıklamada, raporlama yapan şirketlerin yeşil tahvil, sürdürülebilirliğe endeksli kredi ve küresel ESG fonlarından daha düşük maliyetle yararlanması ve kredi değerliliklerini artırmasının hedeflendiği vurgulandı.
Yeşil ve dijital dönüşüm entegre ilerlemeli
KGK’dan yapılan açıklamada, sürecin ek bir bürokratik yük değil, stratejik bir rekabet aracı olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamaya göre, Türk şirketlerinde yeşil ve dijital dönüşüme ilişkin farkındalık yüksek olmakla birlikte hazırlık düzeyi şirketlerin ölçeğine, sektörüne ve veri altyapısına göre farklılaşıyor. Büyük ölçekli ve ihracat odaklı şirketler uyum süreçlerini hızla ilerletirken, kurumsal veri yönetimi altyapısını geliştirmekte olan işletmeler açısından önemli bir kapasite ihtiyacı bulunuyor. TSRS kapsamında sera gazı emisyonları başta olmak üzere sürdürülebilirlik göstergelerinin doğru hesaplanması ve raporlanması, şirketlerin iç kontrol, veri tabanı ve bilişim sistemlerini geliştirmesini gerektiriyor. Bu yönüyle TSRS, yeşil dönüşüm ile dijital dönüşümün eş zamanlı ve entegre biçimde ilerlemesini destekliyor. Zorunlu TSRS uygulamaları, KSRU uzmanlık süreçleri ve bağımsız sürdürülebilirlik denetimi altyapısı, şirketlerin dönüşüm yol haritasını netleştirirken Türkiye iş dünyasının küresel sermaye akışları ve yeşil finansman kaynakları nezdinde daha güvenilir ve cazip bir konuma ulaşmasına katkı sağlıyor.
Tescillenen “yeşil yakalı” istihdam eğitimi sürüyor
Sürdürülebilirlik raporlamasını profesyonel bir meslek alanına dönüştürmek amacıyla KGK tarafından hayata geçirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı (KSRU) sisteminde de somut adımlar atıldı. Usul ve esasları 1 Ekim 2025’te yayımlanan ve ilk sınavı Aralık 2025’te yapılan KSRU lisanslamasında, sınavı başarıyla geçerek tescil başvurusunda bulunan 218 adayın başvurusu olumlu değerlendirilerek tescil süreçleri başlatıldı. Eğitim ekosistemini standartlaştıran düzenleme çerçevesinde ise akredite kurumlar ve müfredatlar üzerinden yetkin insan kaynağı yetiştirilmeye devam ediyor.
Yeşil Mutabakat sürecinde KGK’nın üstlendiği sorumluluklar
1 Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartlarının (TSRS) belirlenmesi
2 Zorunlu raporlama kapsamının ve eşik değerlerinin belirlenmesi
3 Sürdürülebilirlik denetimi ve güvence denetçiliği yetkilendirmesi
4 “Yeşil Aklama” (Greenwashing) ile mücadele
5 Yeşil finansmana erişim ve küresel uyumun sağlanması
6 “Yeşil yakalı” olarak çalışacak raporlama uzman-larının yetiştirilmesi