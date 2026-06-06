5 Haziran 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program birinci oldu?

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Dün akşam yine ilgiyle izlenen dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Cuma akşamı yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin reytinglerde nasıl bir başarı elde ettiği de özellikle merak ediliyor. Peki sonuçlar açıklandı mı?

5 Haziran 2026 Cuma hangi dizi, program birinci oldu?

5 Haziran 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar genellikle saat 10.00-10.30 gibi açıklanıyor.

29 Mayıs 2026 reyting sonuçları şu şekildeydi:akt

1. Taşacak Bu Deniz – 11,11 reyting

2. Taşacak Bu Deniz (Özet) – 4,12 reyting

3. Survivor – 2,60 reyting

4. Var Mısın Yok Musun – 1,85 reyting

5. Now Ana Haber – 1,75 reyting

6. Mehmed Fetihler Sultanı (TKR) – 1,55 reyting

7. Gelin – 1,45 reyting

8. Var Mısın Yok Musun (TKR) – 1,30 reyting

9. Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1,14 reyting

10. Ana Haber – 1,13 reyting