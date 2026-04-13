Adana’da lezzetin zirvesi belli oldu: İşte en iyi kebapçı

Adanalı kebapçı Kaburgacı Yaşar Usta, Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri sonucunda 'En İyi Et Lokantası' seçildi.

Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri (Independent Consumer Assessments) '2025-2026 en iyi' et lokantası kategorisi değerlendirmeleri sonuçlandı. Bu sonuca göre kentte uzun yıllardır hizmet veren Adanalı kebapçı Kaburgacı Yaşar Usta, 'En İyi Et Lokantası' seçildi. Kentte kebap kültürünün önemli temsilcilerinden biri olan işletmenin, lezzet, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti kriterlerinde öne çıktığı belirtildi.

Kebapçı Yaşar Aydın, aldığı ödülden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi bu ödüle layık gören tüm misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllardır aynı kalite ve lezzet anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.