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AFAD, 70 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 70 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Sözlü Personellerin işe alımı için sözlü sınavda başarı elde etmelerinin beklendiği açıklandı. İşte alım gerçekleştirilecek pozisyonlar...

AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD'ın merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 22 büro personeli, 4 şoför, 25 temizlik görevlisi ile 19 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular Kariyer Kapısı'ndan yapılacak

Başvurular, 1-8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları açıklandı

Aranan nitelikler ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.