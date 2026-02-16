Akasya Durağı yeniden mi başlıyor? Akasya Durağı ne zaman başlayacak?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Akasya Durağı ile ilgili paylaşılan bir görsel, dizinin yeniden izleyiciyle buluşabileceği iddialarını gündeme taşıdı. Kapaklarda "örnek oyuncu kadrosu", "dmedia sunumu" ve "hazırlayan İbrahim Ethem Aşkın" ifadeleri bulunuyor. Bu paylaşım büyük bir ilgi görürken peş peşe "Akasya Durağı yeniden mi başlıyor" sorusu geliyor.

Akasya Durağı yeniden mi başlıyor?

Görsel heyecan yaratırken henüz kanal yetkilerinden ve oyuncu kadrosundan net bir açıklama gelmedi.

Öte yandan "Nuri Baba" karakterine hayat veren ve mayıs 2025'te yaşamını yitiren Zeki Alasya yerine Halil Ergün'ün düşünüldüğü de söylentiler arasında.