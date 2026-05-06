Biletix çöktü mü, neden açılmıyor? Biletix ne zaman açılacak?

Konser, spor, maç, tiyatro, sanat, aile eğlencesi, müze etkinlikleri bileti için tercih edilen Biletix'e erişim sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar sayfaya girdiğinde uyarı ile karşılaşıyor. Bu sebeple yoğun şekilde "Biletix çöktü mü, neden açılmıyor" sorusu geliyor.

Biletix'ten yapılan açıklamada "Şu anda Biletix’te yüksek ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Tüm kullanıcılarımıza adil ve güvenli bir deneyim sunmak için anasayfaya sırayla yönlendiriliyorsunuz" denildi.

Yoğunluğun, Şebnem Ferah konseri için bilet almak isteyen vatandaşların oluşturduğu ziyaretçi akınından kaynaklandığı düşünülüyor.