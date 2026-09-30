Bu akşam Yeraltı dizisi var mı, yayınlanacak mı? Yeraltı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeraltı dizisi mayıs ayında sezon finali yaptı. Eylül ayı geride kalırken birçok dizi bu ay yeni sezona başladı. Bugün çarşamba günü olması nedeniyle "Bu akşam Yeraltı dizisi var mı, yayınlanacak mı" sorusu art arda geliyor.

Yeraltı bu akşam var mı?

Hayır, Yeraltı bu akşam ekranda olmayacak. NOW TV yayın akışında dizinin özel bölümü yer alıyor.

Yeraltı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer bu sezon diziye dahil olurken dizi 7 Ekim Çarşamba günü ekrana gelecek.