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Geçen sezon bir hayli konuşulan yapımlardan olan Yeraltı dizisinin yeni sezon tarihi sıkça araştırılıyor. Bugün çarşamba günü olması sebebiyle aramalar daha da hızlanırken "Bu akşam Yeraltı var mı, yeni sezon başlıyor mu" sorusuna cevap aranıyor.

Yeraltı bu hafta var mı?

Evet, Yeraltı bu akşam ekrana gelecek. Diziye yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer da dahil oluyor.

Yeni sezonuyla izleyiciyi sürprizlerle dolu bir hikayenin içine çekmeye hazırlanan “Yeraltı”, değişen dengeler ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla yine gündem yaratacak bir sezona hazırlanıyor.