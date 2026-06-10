Doğanın Kanunu Özge Yağız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, sevgilisi var mı? Oynadığı dizi ve filmler...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Star TV ekranlarında bu akşam "Doğanın Kanunu" adlı dizi ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Yine birbirinden ünlü isimler bu dizide olacak. Dizi başrol oyuncularından Özge Yağız hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu Özge Yağız kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Özge Yağız kimdir?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Başkent Üniversitesi mezunu olan Yağız, oyunculuk kariyerine başlamadan önce diyetisyen olarak eğitim aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında Adını Sen Koy dizisinde yaşayan Özge Yağız, asıl çıkışını 2019 yılında Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan Tarhun karakteriyle yaptı. Dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Yemin'in ardından Sol Yanım, İçimizden Biri ve Baba gibi yapımlarda rol alan oyuncu, 2023-2024 yıllarında atv'de yayımlanan Safir dizisinde Feraye Yılmaz karakterini canlandırdı. Dijital platform projelerinde de yer alan Yağız, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde Seher karakterine hayat verdi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinema projelerinde de yer alan Özge Yağız, 2024 yapımı Beyaz Eşya filminde başrol oynadı. Başarılı oyuncu, 2023 yılında Harper's Bazaar Women of the Year ödüllerinde "Yükselen Yıldız" ve Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorilerinde ödül kazandı.

Bekar olan Özge Yağız, kariyerini televizyon, dijital platform ve sinema projeleriyle sürdürmektedir.