Doğru tasarlanmış ofisler iş verimliliğine katkı sağlıyor

Çalışanların verimliliğini ve iş yerlerinin karlılığını artıran doğru tasarlanmış ofislerin önemine dikkat çeken Ankara'nın iç mimarlık sektörünün yeni yüzü olan İç Mimar Didem Tan, yoğun ve stresli çalışma hayatının, çalışanların büyük bir kısmını ofiste geçirmesi nedeniyle, ofis ortamının kalitesinin çalışanların performansını doğrudan etkileri olduğunu belirtiyor. “Bu yüzden, çalışanlar için ofis ortamı çok önemli. Araştırmalar, doğru şekilde tasarlanan bir ofisin çalışanların verimliliğini yaklaşık yüzde 25 kadar artırdığını ve çalışanların mutluluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Ofiste ergonomik mobilyaların kullanımı ve uygun renk tercihleri çalışanların odaklanması ve üretkenliğinin yanı sıra iş yerlerinin verimliliğini ve kârlılığını da yükseltebilir” açıklamasında bulunuyor.

“Mavi, sakinlik, huzur hissi yaratırken, yeşil doğayı hatırlatır, kişide rahatlama hissi uyandırır. Sarı ise enerji ve canlılık hissi verir” diyen Tan, şöyle devam etti: “Canlı renkler enerji yükseltilirken, pastel tonları rahatlatıcı bir etkiye sahip. Ancak iç tasarımda önemli olan, çalışma ortamında bu renklerin hangi yoğunlukta ve hangi mobilyalarda kullanıldığıdır. Temel amaç seçilen renklerle çalışanlar için ferah, samimi ve huzurlu bir atmosfer yaratmak. Psikoloji, iç mimarlık ve tasarım ile iç içe geçmiş bulunuyor. Üretkenliğin karmaşıklığı ve çoklu faktörlü bir süreç olması nedeniyle, beynin birçok farklı bölgesi ve işlevi üretkenliğe katkıda bulunur. İç mekândaki tasarım ve renk seçimi üretkenlik sürecindeki en önemli unsurlardandır.” şeklinde belirtiyor.

Ankara Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nde açılışını yaptığı İç Mimarlık Ofisi “D’interiors” ile tasarım ve mimari dünyasına yeni bir soluk getiren Tan, ABD’nin önde gelen mimarlık şirketlerinden Gensler’in araştırmasına atıfta bulunarak, çarpıcı bilgiler verdi. Tan, “Bu araştırmaya göre, iyi tasarlanmış ofis ortamı toplam performansı artırıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı bu görüşü savunurken, yüzde 48’i de iyi tasarlanmış ofis ortamının onları daha fazla iş yerinde kalıp çalışmaya motive ettiğini belirtiyor” diye konuştu.

Doğru mobilya seçimi ve yerleşimi de çalışanların motivasyonunu artırarak odaklanmayı ve iş akışını kolaylaştırıyor. COVID-19 salgınının etkisiyle evden çalışma uygulamalarının arttığı günümüzde, iş yerlerindeki mobilya seçiminin verimliliği etkileyen önemli bir faktör haline geldiğini belirten Tan, ergonomik ofis koltukları ve masalarının çalışanların konforunu artırdığını ve uzun süreli çalışmaları için rahat bir ortam sunduğunu vurguluyor.